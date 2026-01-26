«Hay que pagar bien al paisano y salvar la cabaña gallega»

-Como natural de Salvaterra de Miño, ¿qué significa para usted recibir el Premio de Gastronomía de Galicia en este momento de su vida profesional?

-Es una satisfacción absoluta. No conozco mucho los premios porque tampoco estoy en Galicia eternamente, pero entiendo que es un galardón importante y que se entrega en una ciudad como Lalín, que es uno de los centros neurálgicos de Galicia y donde tengo muchos amigos. Además, está en una zona donde yo trabajo semanalmente debido a mi profesión.

-¿De qué manera ha influido la cultura ganadera y gastronómica de Galicia en su visión de negocio y en la filosofía de una empresa como Discarlux?

-Más que influirme, lo que me ha valido es como palo referente a un inicio que fue hace 25 años. Creo que más que la cultura ganadera, es mi amor a Galicia, mi amor a mi tierra. Como tanto gallego, adoramos nuestra tierra por encima de todo. Eso me ha llevado a arraigarme profundamente al mundo ganadero pero visitar tanta casa, tanta cuadra y a tanta gente mayor y tanto rural, lo que me ha hecho es reflexionar en las dificultades que ha tenido nuestro pueblo durante tantos años y la poca importancia que se le ha dado al sector desde la parte romántica. Se le ha dado mucha importancia desde la parte comercial en la vaca lechera pero de la parte romántica de estos animales criados que cuestan tanto tenerlos en una casa casi como animal de compañía, cuando llegué al sector los vi infravalorados y entendí que tenía que aportar mi grano de arena para poner el valor adecuado a todo ellos y pagarle a la gente que tiene ese desgaste diario de criar un animal, dos, tres o diez y recompensarlos con el producto valorado en mercado como se merece. Es verdad que muchas veces se me ha dicho por parte de ciertos profesionales que desde que llegamos al mercado ganadero encarecimos el producto y yo digo que gracias a Dios porque esto es una recompensa y, también, divisas para nuestro sector primario.

-Ustedes suministran a templos culinarios como el Asador Etxebarri. ¿Qué busca José Portas en una pieza de carne para decidir que es «excepcional»?

-Hay muchas cosas. Las hay técnicas y las hay románticas. En la parte técnica buscamos ese animal criado en casa y que ha pastado mucho y comido mucho cereal, sobre todo maíz. Y en la parte romántica buscamos esas casas tan añejas y típicas nuestras, de pobreza y de ruina porque me siento representado primero por mi infancia –procedemos de una familia demasiado humilde que ha pasado los años 70 y 80 con una serie de dificultades– y eso me representa mucho. Por tanto, que todavía queden lugares donde encontrar este tipo de animales tratados con un cariño excepcional, donde lo consideran uno más de la casa y donde suceden tantas cosas tan bonitas también tiene una parte importante a la hora de elegir los animales. Se trata de ponerlos en valor y contárselo al mundo.

-Su proyecto de cría de razas del mundo en Galicia es fascinante. ¿Qué conclusiones han sacado sobre cómo influye el «terruño» gallego en razas foráneas?

-Hemos sacado muchas conclusiones, la verdad. Ahora precisamente estamos atravesando un momento regular porque yo llevo un año para conseguir una licencia en Galicia para una cuadra y todavía no me la han concedido. Me sorprende mucho lo lento y lo difícil que es la administración para conceder a gente que tiene ganas de crear varios puestos de trabajo en una aldea y además con repercusión mediática, como es nuestro caso siempre. A nosotros nos faltaba mucha parte técnica porque siempre seremos unos analfabetos en todo lo que trabajemos porque cada día hay que aprender una cosa nueva en ese aspecto. No hay nada perfecto y una fórmula exacta que diga voy a criar animales y me van a salir todos así, eso no sucede en Galicia porque son animales diferentes. También nos ha aportado mucha visibilidad. Sentimos que todo lo que rodea a la industria hostelera y carnicera cuando los tientas tienen muchas ganas de visitar y de que les enseñes. Hemos recibido más de mil visitas en Galicia de chefs europeos y grandes carniceros europeos incluso alguno de fuera del continente que se interesan por eso que hemos transmitido en estos 25 años, que es colonizar el mundo con este producto tan específico y tan único, que no existe en ningún lugar y lo digo de antemano. Llevamos 25 años diciéndolo porque sabemos y conocemos las demás carnes y la cualidad única en el mundo de unos animales que están criados en el mejor rincón del mundo y alimentados con el maíz autóctono gallego.

-¿Hacia dónde cree que camina la alta gastronomía cárnica? ¿Hay espacio para seguir innovando en un producto tan primario o se ha tocado techo?

-Hoy hay un recorrido en cuanto a mejorar los cortes y las piezas, y trasladarlos a la mesa. Los menos nobles, por supuesto, porque los nobles ya están en la mesa instalados. Pero también camina hacia la quinta gama, que tiene mucho que decir desde mi punto de vista en los animales de alta prestación porque debemos pensar que cuando un animal es tan caro hay que intentar amortizarlo. El animal tiene 500 kilos de los cuales 300 son las piezas menos nobles y hay que tratar de profundizar tanto en la cuarta como en la quinta gama y buscar ese equilibrio para poderle pagar al paisano y recuperar la cabaña gallega, que se está perdiendo por cierto. Hay que tener en cuenta que en dos años se han perdido más de un millar de explotaciones pequeñas en Galicia. Eso es un mal síntoma y es el reflejo del abandono, de la falta de cariño –de las instituciones sobre todo– en la comunicación de nuestro territorio y del abuso de las IGP y de las denominaciones de origen.

-Si tuviera que elegir su última cena, ¿qué corte de carne elegiría, de qué raza y con qué vino de su tierra lo acompañaría?

Noticias relacionadas

-Mi última cena sería una buena cecina de un buey gallego, una buena chuleta de una vaca limiana, que es mi preferida, y ahora que están de moda nuestros vinateros me tomaría un buen vino de otro premiado, Rodri Méndez, un vino tinto de la zona de O Salnés.