Celebración del San Tirso de Manduas

Los vecinos de la parroquia silledene de Manduas celebraron en la jornada de ayer la festividad de su patrón, San Tirso. Hubo misa cantada a las 13.15 horas por el coro Vales Mahía y amenizada por el grupo de gaitas de la asociación cultural Xirandola, formaciones precisamente de A Bandeira.. La convocatoria festiva fue organizada por el colectivo Asociación de Veciños de Manduas (Avema).