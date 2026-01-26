Campanada de Adrián Costas en el Máster de Galicia 2026
Iván Ares y Víctor Senra completaron el podio | La lluvia fue la protagonista de la última jornada en el trazado de A Madalena
La sexta edición del Máster de Galicia se consagró este fin de semana en Forcarei como una cita ineludible del calendario automovilístico gallego. Pese a que la meteorología volvió a poner en jaque a la escudería Forcarei MotorSport, la lluvia no frenó a los cerca de 1.000 aficionados que se acercaron al circuito de A Madalena para disfrutar de un espectáculo marcado por la épica y el asfalto deslizante.
En lo deportivo, la jornada estuvo cargada de sorpresas bajo la lluvia. Adrián Costas saltó a la palestra como el gran protagonista al dar la campanada en la última manga de la prueba disputada en Soutelo de Montes. Con un pilotaje impecable sobre el asfalto mojado, Costas logró arrebatarle la clasificación absoluta a dos pesos pesados del automovilismo nacional: Iván Ares y Víctor Senra, quienes tuvieron que conformarse con seguir la estela del vencedor. El resto de categorías también ofrecieron duelos de alto voltaje. En tracción trasera, el «Lobo de Meira», Sergio Vallejo, impuso su ley al volante del Porsche, mientras que Jonatan Corbacho hizo lo propio llevándose el triunfo en la categoría de tracción delantera.
En el apartado de monoplazas, se vivieron dos realidades distintas en el evento organizado por Forcarei Motorsport. La Agrupación 1 fue testigo del dominio absoluto y el monopolio de Alberto Camba, que se mostró intratable. Por contra, la Agrupación 2 regaló uno de los momentos más vibrantes del día: un duelo a tres bandas entre Lolo Bermúdez, Alexis Viéitez y Pablo López, siendo este último el que consiguió emerger victorioso tras una batalla espectacular.
