Alexia, la joven de Soutelo que optó a ser beatificada

En Soutelo de Montes todavía hay quien recuerda su nombre, aunque cada vez sean menos. La de la joven Alexia González-Barros fue una de esas historias que durante un tiempo conmociona a la comunidad y traspasa el ámbito local hasta que luego, poco a poco, va cayendo en el olvido. Hoy, en 2026, los más jóvenes de Terra de Montes quizás no sepan quién fue aquella chica vinculada al pueblo cuya vida breve despertó interés más allá de la comarca y llegó incluso a inspirar proyectos de la gran pantalla.

Alexia nació en Madrid en 1971, pero sus raíces estaban en Soutelo de Montes. Era nieta Don Alfredo González Barros, quien contrató y costeó la construcción de la iglesia parroquial y la traída de agua, además de ser el responsable de erigir una de las edificaciones más singulares de la contorna: el palacio tardomodernista conocido como en la localidad como ‘el chalé’. Los padres de la joven, Francisco y Ramona, se criaron en el pueblo hasta contraer matrimonio, cuando decidiero mudarse a la capital española, sin embargo acostumbraban a volver a su tierra de nacimiento durante las vacaciones, y con ellos la protagonista de este reportaje.

La vida de Alexia cambió de forma radical en 1985. Con trece años, fue diagnosticada con un tumor maligno que avanzó con rapidez y transformó por completo su día a día. Cuando apenas daba la bienvenida a la adolescencia quedó paralítica entre hospitales, tratamientos y largos periodos de recuperación. Fue una etapa dura, marcada por la incertidumbre, pero quienes estuvieron cerca destacan que Alexia no quedó definida por la enfermedad. Hasta el final mantuvo la templanza y el optimismo, manteniendo interés en lo que ocurría a su alrededor, disfrutando los momentos con sus seres queridos.

Tras su fallecimiento, la historia de Alexia comenzó a difundirse, especialmente en círculos vinculados a la Iglesia, con la que la familia y la propia joven mantenían una estrecha relación. Se valoró la manera en que había afrontado la enfermedad desde sus convicciones religiosas y a comienzos de los años noventa se inició formalmente el proceso de beatificación, un procedimiento largo y discreto que analiza su vida y su testimonio desde una perspectiva religiosa. Con el paso de los años avanzó de manera constante y, en 2018, Alexia fue declarada venerable, un reconocimiento que la sitúa en una fase intermedia dentro de ese camino, que continúa abierto en la actualidad sin grandes novedades públicas recientes.

No obstante, el relato vital de Alexia resurgió con más fuerza en 2008, con el estreno de Camino, la película dirigida por Javier Fesser. Aunque presentada como una obra de ficción, la cinta se inspiraba en aspectos de su historia y generó un intenso debate social. La película fue ampliamente reconocida en el ámbito cinematográfico, pero también estuvo rodeada de polémica, ya que la familia expresó su desacuerdo con la visión ofrecida en la pantalla, señalando inexactitudes y dejando claro que no había participado ni autorizado el uso de elementos biográficos. Aquella controversia despertó la curiosidad de muchas personas que quisieron saber quién era realmente Alexia.

En Soutelo de Montes, sin embargo, el recuerdo siempre se mantuvo en otro plano. Alejado del ruido mediático, permaneció ligado a la familia y al pueblo, desde una memoria más íntima y silenciosa. Para los vecinos, Alexia no fue nunca un símbolo ni un personaje público, sino alguien con nombre y apellidos, vinculada a la parroquia y a su historia.

Hoy, casi veinte años después del estreno de Camino y más de cuatro décadas después de su nacimiento, la historia de Alexia corre el riesgo de quedar relegada al olvido. Como ocurre con tantas otras, el paso del tiempo ha ido difuminando su presencia en la memoria colectiva. Recuperarla ahora no busca idealizar ni reabrir debates, sino ofrecer una mirada serena sobre una vida corta que dejó huella.