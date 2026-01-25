Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Ingrid GaliciaRobots Rural GaliciaPisos Turísticos VigoPrimer dron gallegoJoven Cangas apuñaladoVictorias Celta
instagramlinkedin

Vecinos de la Avenida de Santiago denuncian atrasos en la recogida de basura

Bolsas de basura fuera del colector.

Bolsas de basura fuera del colector.

REDACCIÓN

A Estrada

Vecinos de la Avenida de Santiago de A Estrada manifiestan su malestar por la acumulación de basura ante los colectores próximos y denuncian retrasos en el servicio de recogida. Según manifiestan, el camión encargado de realizar la recolecta no habría pasado por la zona durante las tres últimas jornadas, lo que genera frustración entre los habitantes del área, que ya han dado aviso al Concello para que se ponga en contacto con la empresa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents