Vecinos de la Avenida de Santiago denuncian atrasos en la recogida de basura

Vecinos de la Avenida de Santiago de A Estrada manifiestan su malestar por la acumulación de basura ante los colectores próximos y denuncian retrasos en el servicio de recogida. Según manifiestan, el camión encargado de realizar la recolecta no habría pasado por la zona durante las tres últimas jornadas, lo que genera frustración entre los habitantes del área, que ya han dado aviso al Concello para que se ponga en contacto con la empresa.