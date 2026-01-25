Registran una reclamación contra el presupuesto de Lalín

Un particular presentó una reclamación contra la aprobación del presupuesto municipal de Lalín. Alega que la cuenta omite el crédito necesario para dar cumplimiento a las obligaciones de la entidad municipal.

Se trata de un aspirante las plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público de Estabilización para este año, el mismo que ya había elevado una queja a la Valedora do Pobo por falta de transparencia. Aduce que ahora el ayuntamiento no expuso al público toda la documentación, entre ellos los informes de los departamentos de Secretaría e Intervención, o que los más relevantes figuran con la Relación de Puestos de Trabajo. Incide en que no consta negociación sindical en el capítulo de personal. Pone como ejemplo que, a su juicio, la plaza de Inspector-Jefe de la Policía Local tiene un complemento específico inferior al oficial, razón por la que está plaza está vacante, o que , como considera, se deban igualar los complementos en las mismas plazas. Sostiene que la RPT municipal, tal y como está ahora, es de imposible aprobación.