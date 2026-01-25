Presentación en Vista Alegre de «Nós, a Xente do Redor»
REDACCIÓN
El Centro Cultural Vista Alegre de A Bandeira será el escenario, hoy, de la presentación del vigésimo número de la revista cultural Nós, a Xente do Redor. El acto, abierto al público, comenzará a las 11.30 horas y contará con la actuación del grupo Xirandola, además de las intervenciones de Maxi, Armando González, Adela y Eladio.
Nós, a Xente do Redor es una publicación impulsada por el movimiento cultural ourensano homónimo, compuesto por creadores de diversas disciplinas. Su objetivo es apoyar y difundir la cultura –especialmente la gallega– mediante la palabra, el arte y la memoria compartida. El lalinense Avelino Jácome es el encargado de coordinar y dirigir este colectivo, nacido durante la pandemia, que ahora presenta su nueva edición en la localidad.
Este volumen incluye colaboraciones con sello silledense, como los artículos de Juan Liñares. Además, la portada ha sido realizada por el reconocido artista local José Antonio Fondevila, de destacada trayectoria en el ámbito de las artes plásticas. Cada presentación de cada número busca acercarse a la localidad de algún personaje que colabora con la revista, o a alguna forma de vida que enriquece el medio rural y la vida en él, mereciendo destacar las realizadas en, O Liceo de Ourense, Ribadavia, O Porriño, o Barco, A Veiga o Codeseda-Lalín.
