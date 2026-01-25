Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Ingrid GaliciaRobots Rural GaliciaPisos Turísticos VigoPrimer dron gallegoJoven Cangas apuñaladoVictorias Celta
instagramlinkedin

Nueva zona de juegos en el Mercado

Nueva zona de juegos en el Mercado |

Nueva zona de juegos en el Mercado |

El Mercado de Abastos de A Estrada estrena nueva área de juego para los más pequeños. Padres y madres podrán ahora realizar sus compras con tranquilidad mientras los niños y niñas se entretienen en esta zona destinada a fomentar el uso y dinamizar el área comercial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents