Música y actividades infantiles protagonizan el Divercocido
A pesar de que la mañana no invitaba demasiado a salir a la calle numerosos niños disfrutaron con la programación del Divercocido, actividad que se llevó a cabo en la carpa del Campo da Feira Vello de Lalín. La jornada arrancó con inchables y talleres de elaboración de chapas previos al pasacalles de Don Cocho. Pasadas las 12.30 horas se subieron al escenario los músicos del grupo Uxía Lambona e a Banda Molona, que hicieron disfrutar al público con sus animados temas. La actividad se retomó por la tarde, con el espectáculo Máis Saaabor, de Culrturactiva Produccións. Con talleres de elaboración de orejas o narices de cerdo y otro de maquillaje llevó a su fin esta jornada lúdica.
