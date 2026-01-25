Muimenta, 150 anos de música popular ao servizo da parroquia
A Banda de Música «Popular de Muimenta», decana do concello de Lalín, vén de celebrar o seu século e medio de vida cun calendario de concertos, recoñecementos a exmúsicos, exposición fotográfica e viaxes culminado coa gran gala do pasado 17 de xaneiro. A efeméride pon o foco nunha historia de relevo xeracional e resistencia.
Nun territorio onde a música de banda foi (e segue a ser) unha auténtica lingua común, Muimenta garda unha singularidade: a súa Banda de Música Popular chegou ao 150º aniversario cunha traxectoria que atravesa xeracións sen perder o fío coa parroquia. Non é unha excepción illada, senón unha proba máis do que foron estas terras: Deza e Tabeirós-Terra de Montes viron nacer ducias de formacións populares nos séculos XIX e XX e, dentro dese mapa musical, Lalín destaca pola súa densidade histórica de agrupacións.
Nese inventario aparece Muimenta, con referencias que a sitúan arredor de finais do século XIX, pero a propia banda celebra a efeméride co ano 1875 como punto de partida, a data que a tradición local e o seu propio relato interno asumen como fundacional. Unha cifra redonda que serve para mirar atrás e entender por que unha banda de parroquia pode ser, ao mesmo tempo, escola, identidade e patrimonio.
O relato máis repetido sobre a súa orixe fala dunha banda impulsada en torno a 1875 por José Vilariño, acompañado por un pequeno grupo de compañeiros. A partir dese núcleo inicial, a formación foi medrando e consolidándose nas funcións que definiron historicamente o bandismo galego: pasarrúas, procesións, festas patronais e concertos ao aire libre.
A súa longa vida non foi lineal nin doada, pero si constante. Durante décadas, a Banda Popular de Muimenta foi citada como unha das raras superviventes dun tempo no que as bandas nacían e morrían ao ritmo da emigración, das crises e dos cambios sociais. Esa continuidade convertiuna, para moita xente, nunha referencia e nunha especie de arquivo vivo: o lugar onde soaron, unha e outra vez, as melodías que acompañaron a vida comunitaria.
Tras o fundador, a dirección recaeu no seu fillo, José Vilariño Vilariño, que asumiu as rendas ata 1946 por motivos de saúde. Ao seu arredor xorden historias que explican a dimensión artesanal da música de banda na época: músicos que afinaban, reparaban e axustaban instrumentos como parte do oficio, e directores que facían de organizadores, docentes e técnicos a un tempo.
A seguir chega unha figura clave: Eliseo Pedreira Fernández, trompeta da banda desde moi novo e director ata 1972. A el atribúeselle a formación de numerosos músicos e unha etapa de gran actividade, con actuacións por toda Galicia e fóra. E, sobre todo, un criterio que acabou por definir unha maneira de entender o conxunto: primar a calidade e a unidade do grupo fronte á tentación de «cubrir» varias festas a un tempo.
A filosofía quedou resumida nunha frase que se transmitiu como máxima: «Máis vale facer menos festas, e facer boa banda». Unha idea sinxela, pero decisiva para manter un son recoñecible e unha disciplina interna. Daqueles anos queda tamén unha pegada de proxección mediática: en 1967, Televisión Española emitiu unha actuación en Cambados pola Festa do Albariño, facendo soar a Popular por todo o Estado.
En 1972 colle o mando Secundino Pedreira Prado, de A Estrada, e, a partir dese momento, a banda atravesa diferentes etapas con directores e responsables musicais que deixan marca na técnica e no repertorio: Manuel Gato Soengas, de Monterroso; Cándido Alvarado Fernández, de Cambeo (Ourense); Anatole Pallás Fuertes, de Valencia (suboficial músico na Escola Naval Militar de Marín); os lalinenses Higinio Gil Rodil e José Luis Pedreira Vilariño; José Luis Represas Carrera, de Ponteareas; José Bugallo Senra, natural de Pontevedra; ou Alberto Iglesias Paz, de Lalín. Desde 2020, outro lalinense, Víctor García Rodríguez leva a batuta dunha banda que mantén o seu carácter popular mentres se adapta a novos públicos e formatos.
Popular e embaixadora
Ser banda popular significa, tamén, ter un tipo de actividade moi concreto: pasarrúas e concertos, festas e encontros, e unha convivencia habitual con outras bandas e orquestras. Na última década, a formación sumou actuacións fóra de Galicia, con saídas a León, Asturias e Portugal, mantendo a idea de que a banda é embaixadora da parroquia cando viaxa.
Esa natureza explica por que non adoita presentarse a certames: non é unha formación profesional e os seus compoñentes compatibilizan a música con outros traballos. Con todo, hai fitos que falan de nivel e ambición: en 1975 logrou un primeiro premio nun festival de bandas populares na Estrada; e en 2013 recibiu o da Carballeira –da veciña parroquia de Cercio– pola súa contribución á conservación da tradición das bandas populares e pola súa traxectoria como formación máis antiga do Concello de Lalín.
A banda tamén deixou pegada en disco. Gravou tres traballos (1997, 2000 e 2003) no Auditorio Municipal de Lalín e, en 2013, un cuarto CD titulado ‘Las 11 en punto’, un pasodobre convertido en homenaxe póstuma ao compositor e exdirector Secundino Pedreira Prado, e co que a banda desfilou por numerosos escenarios.
No plano audiovisual, a Popular de Muimenta participou en varios espazos da TVG (entre eles ‘Ruada’, ‘Palco da Música’, ‘Galicia Enteira’ ou ‘Luar’) e en gravacións para a Radio Galega, reforzando a súa presenza máis alá do calendario de festas.
Se hai un detalle que explica a continuidade da Banda Popular de Muimenta é o seu modelo de organización. Desde 1987 está presidida por Antonio Prieto Vázquez, e o funcionamento interno mantén unha tradición clara: a directiva está integrada por músicos. Iso supón que quen toca tamén coordina, leva contas, xestiona contratacións e resolve a loxística de manutención e hospedaxe nas saídas. Unha forma de autoxestión que, en realidade, é unha maneira de ser: banda e comunidade son, aquí, case o mesmo.
O 2025 marca a efeméride redonda e tamén un calendario de actos espallados ao longo do ano: concertos especiais, recoñecementos a antigos músicos, exposición fotográfica, viaxes e encontros, todo culminado coa gran gala do 17 de xaneiro, na que, por primeira vez, tocaron xuntas as agrupacións de Lalín, Vilatuxe, A Lira de Prado e a propia Muimenta. Foi un aniversario que non só mira ao pasado, senón que reafirma unha idea: en Muimenta e na Balouta, por extensión, a banda non é un recordo, é unha realidade en marcha. E cumprir 150 anos significa, sobre todo, seguir soando.
