Lalín recibe 20.000 euros de la Diputación para material deportivo

La Diputación provincial autorizó una aportación de cerca de 20.000 euros al Concello de Lalín con el objeto de financiar la adquisición de material para diversas instalaciones deportivas de titularidad municipal. La concesión se enmarca en el tercero Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas, dotado de 8 millones de euros con destino a que los municipios de menos de 50.000 habitantes.

Lalín empleará esta aportación en la mejora y modernización de tres instalaciones deportivas: el estadio de fútbol Manuel Anxo Cortizo, el Lalín Arena y el pabellón municipal de los deportes, espacios de uso intensivo en los que se llevan a cabo tanto entrenamientos de equipos como clases de educación física y competiciones de diversas disciplinas. Debido a su uso continuado, se hace necesario renovar la equipación disponible para garantizar que esté en condiciones óptimas de práctica y seguridad. Por eso, esta aportación de la Diputación permitirá suministrar e instalar un juego de porterías de fútbol-7, un juego de canastas abatibles, una red reforzada para la jaula de lanzamientos, un sistema motorizado para la recogida de los rollos del pavimento protector, así como elementos de anclaje para las canastas.

Noticias relacionadas

El organismo provincial indica que este ayuntamiento recibirá este año más de 202.500 euros en el marco del III Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas, con los que va a impulsar un total de nueve actuaciones.