Iván Ares manda en A Madalena
El piloto de Cambre lidera la clasificación provisional del Máster de Galicia 2026 con apenas siete décimas sobre Adrián Costas en una jornada marcada por el frío y la superioridad de los turismos 4x4.
Ni el frío intenso ni la nieve lograron frenar ayer el espectáculo en el circuito de A Madalena durante la jornada inaugural del Máster de Galicia 2026 organizado por Forcarei Motorsport por sexto año consecutivo. Más de 1.500 aficionados desafiaron las condiciones climatológicas en Forcarei para presenciar un duelo de titanes donde la tracción total fue la gran protagonista. El firme deslizante benefició a los vehículos 4x4, que lograron imponer su ley frente a la agilidad de los monoplazas en un trazado especialmente delicado que hizo las delicias de los aficionados presentes en la cita.
Iván Ares se consolidó como el hombre más rápido del día tras firmar un tiempo estratosférico en la última pasada oficial. Sin embargo, la competitividad es máxima: Adrián Costas acecha el liderato a solo siete décimas de segundo, mientras que Iago Rodríguez completa el podio provisional a 4,3 segundos de la cabeza.
En las categorías de monoplazas, la igualdad también marcó la pauta durante toda la jornada inaugural, con Alberto Camba liderando la Clase 1 y Pablo López haciendo lo propio en la Clase 2. Por su parte, entre los vehículos de tracción simple, el veterano Sergio Vallejo domina con maestría el apartado de propulsión trasera a los mandos de su impecable Porsche, mientras que Jonatan Corbacho encabeza la tabla en tracción delantera con autoridad.
La resolución del Máster de Galicia 2026 tendrá lugar esta mañana sobre el trazado de Soutelo de Montes. La actividad en pista se reanudará a partir de las 10.00 horas con la disputa de otras tres mangas cronometradas y una exhibición. Se espera que la afluencia de público siga siendo considerable durante el evento.
