Ingrid resiste en zonas altas

El segundo día del paso de la borrasca Ingrid por el interior de Galicia continúa dejando estampas invernales y un despliegue preventivo en las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes. Según ha informado el Concello de Lalín, durante la mañana de ayer, los servicios de emergencia han centrado sus esfuerzos en la vigilancia de las zonas de mayor altitud del municipio.

Los niños disfrutaron con la nieve en O Castro de Dozón. / Bernabé/Amanda Castro

Para garantizar la seguridad vial, se han realizado labores de retirada de nieve mediante el uso de maquinaria especializada. Los puntos que han requerido una intervención más directa son las parroquias de Maceira, Froxán, Zobra y Lebozáns. A pesar de la acumulación de nieve, el gobierno local ha confirmado que, hasta el momento, no se han registrado incidentes destacables y la circulación se mantiene bajo control.

Noticias relacionadas

"O banco da boa sorte" cubierto de nieve en Liripio (A Estrada). / Cedida

La situación se repite en otros puntos de la zona. En Forcarei, O Castro de Dozón y las zonas altas de A Estrada, los núcleos de población y los principales accesos también han registrado nevadas durante la pasada noche. Como era de esperar, los más pequeños volvieron a ser quienes disfrutaron de una jornada de asueto sobre el manto blanco. En O Castro de Dozón familias enteras no dudaron en acercarse a la zona para protagonizar las inevitables batallas de bolas de nieve. Las autoridades recomiendan extremar la precaución al volante ante la posible aparición de placas de hielo.