A Estrada, ruralmente
O Concello estradense celebrou onte no Pazo de Xerlís a primeira edición duna iniciativa que pretende non só ofrecer un escaparate do amplo e diverso tecido de produción agrogandeira no rural, senón tamén xerar un punto de encontro para os que se adican a este sector, fomentando a creación de sinerxias e colaboracións entre diferentes proxectos. A convocatoria demostrou ser un éxito, cun nivel de asistencia que superou ampliamente o centenar de persoas.
Un escaparate do tecido agroganadeiro estradense. Baixo esta premisa naceu a iniciativa ‘RuralMente’, que onte celebrou a súa primeira edición no Pazo Xerlís, reunindo a máis dun cento de persoas dedicadas ao sector primario no concello. O evento, presentado por Nieves Rodríguez, deu comezo ás 12.30 horas e contou coa presenza da conselleira do Medio Rural, María José Rodríguez, o director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Alimentarias, José Balseiros, o alcalde, Gonzalo Louzao, a concelleira de Desenvolvemento Rural, Anxos Pais, así como doutros membros do goberno local e da corporación municipal.
O éxito da convocatoria podía constatarse con só entrar na sala na que tiña lugar. A multitude enchía a estancia, acomodada nas ringleiras de asentos, ou mesmo de pé, expectante ante as palabras da condutora de gala. Rodríguez abriu o evento cunha reflexión sobre a significancia do rural, ese que foi protagonista na obra de referentes da cultura galega, como Castelao ou Cunqueiro. Incidiu no seu papel indispensable na sociedade do país: «Sobre el constrúese todo o demais, caracteriza a nosa identidade colectiva». E efectivamente, como máis tarde quedaría de manifesto, o sector primario e o campo estradense son raíz e motor de progreso para o concello. Un concello que ademais conta co maior número de núcleos poboacionais de toda España, e cun total de 51 parroquias. Terreo máis que suficiente e propicio para o desempeño da actividade agroganadeira.
A cita arrancou coa estrea dun vídeo promocional producido por Tres Insuas
O ton do encontro, non obstante, marcouno a estrea dun vídeo promocional elaborado por Tres Insuas no que produtores locais expoñían a súa experiencia á fronte dos seus negocios no municipio. A proxección exhumaba apego e respecto á terra, pero sobre todo orgullo e cariño por ela. Marcas locais amplamente coñecidas como Mel de Brea, Sidra Rabiosa, Ovos de Remesar, Biofruit ou Ouro da Chousa non podían faltar, entre outras como Socade ou Explotacións Porcinas Tato S.L. Malia as diferenzas de contextos e actividades, todos tiñan en común unha cousa –quizais a máis importante– o amor polo seu traballo.
Tras este pase da curtametraxe o público, que sen dúbida empatizaba co nela exposto, estalou en aplausos. E é que se alguén non coñecía a diversificación, profesionalización e calidade do sector primario na Estrada, esta era a forma perfecta de descubrilo.
Posteriormente foi a edil de Desenvolvemento Rural, Anxos Pais, quen tomou a palabra, como organizadora do evento. Clara e concisa agradeceu a implicación aos presentes e comentou: «Sodes parte da esencia do noso concello, grazas por todo o que facedes e demostrades día a día, sacando adiante o voso negocio. Sodes o noso orgullo e iso era todo o que queriamos transmitir con esta iniciativa». Para rematar cunha frase de alento: «Non decaigades nas dificultades do camiño».
Foi entón cando arrincaron as ponencias. Un total de oito, repartidas en dúas quendas de catro cada unha. Os primeiros foron José Luis José Rafael Tato Lea, Óscar de la Torre, Orlando Villamayor e Martín Cañedo. Seguiunos o grupo composto por Ramón Ramos, Sonia Carbia, Javier Agrelo e Juan Carlos Mosquera.
Nas súas diferentes intervencións, as cales desgranaremos máis adiante, afondaron no xa visto durante a proxección do vídeo. Houbo tempo para falar dos primeiros pasos, da traxectoria, dos puntos fortes do rural estradense como escenario para proxectos deste tipo, pero tamén das dificultades e aspectos a mellorar. Ademais, quedou de manifesto que na maioría dos casos existe relevo xeracional, garantindo un futuro próspero.
Tato foi o primeiro en coller o micrófono. Lembrou como a súa granxa porcina comezou con 25 cabezas, chegando agora ás setecentas. «Apostamos por unha raza que non era popular naquel entón, pero agora é unha das máis valoradas», declarou, e compartiu a súa propia sorpresa ante o variado panel expositor: «Non sabía que había tantos proxectos, temos un montón de cousas na Estrada, e a verdade é que estou sorprendido e orgulloso».
Seguidamente falou Óscar de la Torre, instrutor hípico en Socade. Natural de Valladolid, instalouse no municipio tras pasar polo club hípico de Lalín, e rapidamente identificou a estreita relación entre o cabalo e o home neste pobo. Para o xinete as posibilidades deste territorio son infinitas: «Está moi ben conectado, a unha hora de calquera parte. Nós temos xente que vén da Coruña, de Pontevedra e incluso de Lugo. É un lugar tranquilo, onde desconectar das présas e dos agobios da cidade».
As alocucións fóronse sucedendo. Orlando Villamayor, de Sidra Rabiosa, aplaudiu a maneira de facer das xeracións pasadas e puxo en valor os procesos artesanais e a calidade da materia prima, que garanten un produto diferencial no mercado.
Pola súa parte, Javier Agrelo, de Biofruit, tendiu a man á creación de sinerxías con outros produtores para medrar e complementar ao sector, pero tamén ao concello. Aínda que non deixou escapar a oportunidade para dirixir unha suxestión á administración pública: «O sistema de repartición de terras está baseado no minifundio, e iso dificulta o acceso a terreos de calidade, que especialmente para a produción en ecolóxico resultan esenciais, xa que deben suplir a ausencia de químicos».
Como se mencionaba anteriormente, foron moitas máis as frases memorables, os intercambios de opinións e as leccións da xornada, polo que cada un dos relatores conta nas liñas inferiores desta reportaxe co seu propio apartado.
Louzao apela ao estradensismo: «Somos o concello máis rural do mundo»
O broche final puxérono, como adoita acontecer, as voces institucionais. Máis precisamente, subiron ao escenario o alcalde, Gonzalo Louzao, e a conselleira do Medio Rural, María José Rodríguez. O primeiro fixo gala dese sentimento que vai inherente a cada veciño deste concello: o estradensismo. «Somos o municipio máis rural do mundo, con 51 parroquias e o maior número de núcleos poboacionais de España, e debemos sentirnos orgullosos», dixo, e engadiu: «Temos un rural de calidade, diversificado, con produtos ecolóxicos... iso é saúde e calidade de vida». «Con este acto o que queremos é que se creen sinerxías, que facer as cousas ben sexa a nosa bandeira», expuxo o mandatario, que aproveitou para poñer sobre a mesa o potencial turístico do sector primario e do campo estradense.
Para rematar, Rodríguez deixou un slogan esperanzador: «O rural da Estrada ten futuro». E insistiu na vontade da Xunta de Galicia como administración pública de apoiar non só eses proxectos xa consolidados, senón tamén aqueles que aínda están por iniciarse. «Temos numerosas liñas de axudas económicas, pero non nos debemos limitar só a iso. Hai que achegar facilidades, mellorar as condicións do rural, cuestións como o Banco de Terras, que leva anos funcionando pero pode actualizarse, ou apoio na modernización e tecnificación dos procesos», sinalou, animando aos presentes a informarse sobre subvencións aínda en prazo de solicitude e aquelas que están en camiño.
Finalmente, para despedir esta primeira edición de RuralMente con bo sabor de boca, os asistentes puideron gozar dunha cata dos produtos das marcas que formaron parte deste amplo e diverso escaparate local. Ademais das leccións que nos deixan aqueles que apostaron polo campo e sobre todo, por facer o que lles gusta.
Javier Agrelo explicou que Biofruit nacieu dun proxecto de fin de estudos na súa formación como técnico medioambiental. Apostou polos arándanos, que naquel entón non eran froitas tan populares, e dende aquela foi crecendo e diversificando a súa produción. «Na Estrada hai moito potencial para o crecemento, moito terreo agrario, xente nova que nos apoiamos, que comezamos nisto xuntos, e xente maior que nos ensina e nos aconsella», dixo, e continuou: «O noso proxecto non é só produtivo, creamos sinerxias para ofrecer experiencias novas, hai que buscar ese punto de innovación para facelo vistoso».
Óscar de la Torre deuse conta da estreita relación entre o cabalo e os estradenses nada máis chegar ao pobo para dar clases de equitación en Socade. Comprendeu entón que era unha grande responsabilidade para el comprender e transmitir ese sentimento nas súas clases. «Aquí hai moita cría, hai moita canteira tanto de cabalos de competición como de xinetes, e un vínculo especial co mundo equino, como vemos en tradicións seculares como a Rapa das Bestas», expuxo, para rematar cun apunte: «Penso que se podería explotar máis o factor turístico, hai rutas moi fermosas ás que sacarlle partido».
José Rafael Tato é un empresario imposible de esquecer cando se fala do sector primario na Estrada. A súa explotación porcina comezou hai catro décadas, con 25 cabezas, fronte ás 700 actuais. Sendo antes carpinteiro, mudou a súa actividade económica apostando por un sector que pronto comezou a dar os seus froitos. No seu momento decidiu escoller unha raza de cría complicada pola súa escasa proliferación, pero el tíñao claro: «É máis custosa de producir, pero dá unha carne de mellor calidade». Tato está tranquilo porque sabe que cando el deixe as rendas, hai relevo: «Agora estamos nós, pero os fillos veñen atrás».
Sonia Carbia é a terceira xeración da empresa familiar Leite Ulla. Durante a súa intervención explicou que colocar un produto no mercado non é sinxelo: «Houbo que facer moita burocracia e tocar porta a porta para ofrecelo». Recoñeceu, ademais, que traballar coa familia non sempre é doado: «Hai que aprender a separa o persoal do profesional, per en xeral somos moi felices traballando codo con codo». Ela teno claro: «Nunca marcharía da Estrada, eu nacín no rural, crieime no rural, e nel seguirei ata que morra». Unha paixón que agarda poida ser transmitida as seguintes xeracións.
Juan Carlos Mosquera está á fronte da marca de aceite de oliva Ouro da Chousa, que se produce en pequenas cantidades pero é sinónimo de excelente calidade. No encontro de onte expuxo que investir na produción de aceite supón moita paciencia: «Isto non é para todo o mundo, pasan moitos anos dende que fas o investimento ata que podes comezar a producir, pero vale a pena». Lembrou que, contrariamente á crenza popular, este cultivo deuse antes en Galicia que no sur de España, e avogou por seguir as ensinanzas dos antepasados: «Antes que os andaluces estaban os galegos, hai que producir como facían os antigos».
Ramón Ramos é a terceira xeración dunha explotación que comezou de xeito humilde e hoxe é referente na zona. No seu caso, o relevo está garantido, posto que o seu fillo xa forma parte da sociedade. Para el, segundo comentou no acto de RuralMente, é fundamental que os mozos comecen o antes posible: «Está ben que nos poidamos axudar, escoitarnos e aprender uns dos outros». «Nunha explotación gandeira hai que saber investir no que fai falta, e ter moito tino, porque unha decisión ben tomada dáche cartos, pero cun pequeno erro pérdense», dixo, ao mesmo tempo que defendeu a conciliación, que antes non existía.
Orlando Villamayor rexenta unha das sidrarías e lagares máis coñecidos da contorna: Rabiosa. Ao chegar a súa quenda de palabra compartíu co público a orixe do negocio: «Meu avó tiña unha queixaría con seu irmán, e deixouno para centrarse na plantación de maceiras e a produción de sidra». «Os nosos antepasados fixeron as cousas moi ben, abriron o camiño da certificación ecolóxica. Hoxe hai tecnoloxía e capacidade analítica, pero non hai que esquecer os procesos tradicionai», sinalou. Villamayor tamén apuntou que para vivir do sector primario «hai que facer un gran esforzo e ter convencemento no que fas».
Martín Cañedo non podía ter un ‘background’ máis diferente ao da apicultura. Cunha dilatada traxectoria no audiovisual, decidiu apostar pola apicultura tras asistir a unha formación á que inicialmente ía acudir a súa muller. «Acabei nisto de casualidade, fun a unha formación sobre o tema e flipei», dixo. Para el, A Estrada é un lugar idóneo para o desenvolvemento desta actividade: «Está moi ben conectada, agradécense ferramentas como a fibra óptica, na que AEstradadixital foi pioneira, e a calidade da terra e do aire é excelente». Neste sentido, afirma que «é unha illa protexida fronte aos efectos do cambio climático».
