Emilio Montilla, bronce en el Gallego de Cross

Emilio Montilla volvió este fin de semana a la competición consiguiendo una medalla de bronce en el Campeonato de Galicia de Cross Máster de Ribadavia. El deportista cruceño del Club Deportivo Biosbardo mostró una vez más su gestión e inteligencia en carrera, remontando posiciones en la última vuelta para conseguir el tercer puesto en la categoría M55.