Choque frontal de dos turismos sin heridos en Soutolongo
A las 11.30 horas de ayer se produjo un accidente de tráfico en la parroquia lalinense de Soutolongo, en concreto a la altura de Vista Alegre. El incidente consistió en una colisión frontal entre dos turismos que se saldó sin heridos entre los ocupantes de ambos. Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de Emerxencias Lalín y de la Guardia Civil de Tráfico de Lalín para regular la circulación y asegurar la zona además de atender a las personas implicadas.
- Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
- Transportes cerrará desde mañana el túnel de Candeán hacia Portugal por obras en la AP-9
- DIRECTO | Ingrid sacude Galicia con rayos, nieve y fuertes rachas de viento
- Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
- Las incidencias de la borrasca Ingrid en Galicia
- Estrechan la vigilancia en la excolegiata de Cangas tras descubrir a tres mujeres ocultas en la pila bautismal
- Los ingresos no voluntarios en residencias en Galicia aumentan un 8,5% en un año y alcanzan 6.789
- Noche de turbulencias en Vigo: el intenso viento cancela diez vuelos y desvía aviones a Asturias y Madrid