Choque frontal de dos turismos sin heridos en Soutolongo

A las 11.30 horas de ayer se produjo un accidente de tráfico en la parroquia lalinense de Soutolongo, en concreto a la altura de Vista Alegre. El incidente consistió en una colisión frontal entre dos turismos que se saldó sin heridos entre los ocupantes de ambos. Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de Emerxencias Lalín y de la Guardia Civil de Tráfico de Lalín para regular la circulación y asegurar la zona además de atender a las personas implicadas.