Activan el contrato de las obras en la Praza da Igrexa de Silleda

El Concello de Silleda inicó el procedimiento para la contratación de las obras de reforma y cambio de cuota del parque de la Praza da Igrexa, una actuación que se financiará con cargo al Plan Máis Provincia. El proyecto contempla la renovación integral del espacio infantil situado en el casco urbano, entre la Avenida do Parque, la calle Santa Eulalia y el templo parroquial de Silleda, en una superficie de actuación de 278,87 metros cuadrados.

La junta de gobierno dio el visto bueno al inicio del expediente de contratación de esta obra «unha intervención moi necesaria nun punto moi céntrico e moi usado polas familias, co obxectivo de gañar en accesibilidade, seguridade e comodidade», indica la alcaldesa Paula Fernández Pena. Asimismo, la regidora apunta que esta obra completa las actuaciones de humanización que ya se están llevando a cabo en la Avenida do Parque y en su entorno, consolidando una mejora global de esta zona de la villa.

El proyecto recoge el rebaje de la cuota del actual parque, que ahora se encuentra elevado respeto del vial perimetral, para situarlo a la misma altura y mejorar la accesibilidad y el funcionamiento del espacio. Para eso se creará un talud verde de transición y también un pequeño graderío hacia el lado de la iglesia, además de renovar pavimentos y drenajes para evitar acumulaciones de agua.

La actuación, que estaba pendiente de los permisos necesarios de otras administraciones supramunicipales, (Patrimonio) incluye la sustitución completa de los juegos infantiles, con instalación de elementos homologados y con opciones adaptadas para niños con movilidad reducida, así como nuevas áreas de seguridad con pavimentos amortiguadores. Además, se prevé la incorporación de mobiliario urbano (bancos, papeleras y luminarias) y la mejora del ajardinamiento con especies autóctonas de bajo mantenimiento, buscando integrar el parque en el espacio. El presupuesto base de licitación asciende a 179.627euros y en los próximos días se iniciará el proceso para la contratación de la misma.

«Seguimos avanzando na mellora dos espazos públicos e daqueles pensados para o uso diario das familias. Queremos un parque máis cómodo, máis seguro e máis atractivo, acorde ao lugar no que está e ao uso que ten», dice Pena.