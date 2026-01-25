Los 408 bienes religiosos superan los 11 millones de valor catastral

El valor catastral se emplea como referencia de la base imponible para el cálculo de diversos impuestos y procedimientos administrativos relacionados con una propiedad. La Iglesia Católica es uno de los organismos que está exento de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), primero por los acuerdos con la Santa Sede de 1979, y también al acogerse a la legislación de 2020 sobre el régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos. Tampoco asumen este tributo municipal sedes de oenegés, de otras confesiones religiosas, centros docentes concertados, de organismos internacionales o de las administraciones públicas.

En las comarcas existen un total de 408 bienes inmuebles urbanos de uso religioso cuyo valor catastral asciende a algo más de 11,8 millones de euros. Así consta en las últimas valoraciones de la Dirección General de Catastro referidas al pasado año. La práctica totalidad de estas propiedades son inmuebles destinados al culto católico como iglesias o capillas, aunque la Iglesia también cuenta con otros locales como salones parroquiales o sedes de su oenegé Cáritas Diocesana. La extensión del territorio que comprende Deza y Tabeirós-Montes (solo entre Lalín y A Estrada suman un centenar de parroquias) es una de las razones por las que la institución religiosa cuente con tanto patrimonio, que recae en manos de las diócesis de Lugo y de Santiago de Compostela, aunque la mayor parte de de las feligresías de las comarcas pertenece a la lucense.

A pesar de que A Estrada cuenta oficialmente con 51 parroquias frente a las 48 de Lalín, la capital dezana aglutina más bienes de uso religioso. Así, en el término municipal lalinense están distribuidas según Catastro 91 immuebles, cuyo valor catastral asciende a 3.728.594 euros. Los 88 correspondientes a la cabecera comarcal de Tabeirós están tasados por el organismo estatal en un total de 1.856.066 euros. En Silleda se concentran 82 propiedades que totalizan un valor catastral de 2.657.891 euros y las 39 distribuidas en el término municipal de Vila de Cruces ascidenden a 617.660 euros. Sin salir de la comarca dezana, en Rodeiro están registradas 22 (474.730 euros), mientras que en Agolada la cifra se eleva hasta 39 (838.089 euros) y la docena que figuran en Dozón están tasadas por la Dirección General de Castastro en 209.505 euros. En Forcarei son 16, tres menos que los que están repartidos solo en el ámbito territorial de Cerdedo. Sus valores catastrales son de 433.333 y 365.442 euros, respectivamente.

Solo Vigo cuenta,en la provincia, con más bienes de uso religioso que Lalín y alcanza los 110. A Estrada y Silleda ocupan el tercer y cuarto puesto, con Pontevedra capital en quinta posición al concentrar 49. Le siguen Agolada y Vila de Cruces, con Ponteareas como octavo ayuntamiento de la provincia con más bienes (33) seguido de Tui (32) y tanto As Neves como Redondela, con 27. Con menos de cinco están Mondariz-Balneario Ribadumia, A Illa de Arousa, Oia y Pontecesures.

En la provincia son 1.299 los bienes inmuebles, que alcanzan un valor catastral de 123.735.383 euros.

