Silleda reorganiza el tráfico desde este lunes por las obras en Avenida do Parque

Debido al avance de las obras de mejora integral en la Avenida do Parque, desde este lunes 26 el Concello de Silleda aplica una nueva reorganización provisional del tráfico para poder ejecutar los trabajos previstos.

En concreto, las restricciones afectarán a las zonas de estacionamiento, de modo que queda prohibido aparcar en todo el tramo de la citada avenida comprendido entre las calles Xeral y Santa Olalla. Esta medida resulta imprescindible para realizar las tareas de levantamiento de las aceras y el fresado. Son dos trabajos necesarios y previos a la aplicación del nuevo firme.

Durante el desarrollo de esta intervención va a mantenerse un carril de circulación abierto, garantizando así la continuidad del tráfico rodado y reduciendo, en la medida de lo posible, las molestias en cuanto a la movilidad.

Como medida complementaria, el Concello va a proceder a la reapertura provisional de la rúa Santa Olalla, para permitir la circulación desde María Colmeiro hacia Avenida do Parque y así facilitar los desplazamientos mientras duren estas obras.

En cuanto al servicio del taxi, las paradas van a mantenerse, de momento, en su localización habitual, ya que en esta fase de los trabajos no está previsto su levantamiento ni modificación.

Desde el gobierno que encabeza Paula Fernández Pena se indica que «lamentamos as molestias que estes cambios poidan ocasionar á veciñanza, ao comercio e ás persoas usuarias da vía», a la par que agradece la comprensión durante la ejecución de estos trabajos que mejorarán la seguridad, la accesibilidad y la calidad urbana de esta arteria del casco. La intervención en Avenida do Parque cuesta 750.000 euros, de los que 598.000 proceden de la Diputación, 105.000 de la Xunta y 47.000 de las arcas municipales.