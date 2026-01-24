Mejoras en campos y pabellones de A Estrada
- Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
- El fuerte viento zarandea Galicia: un avión de Iberia frustra el aterrizaje en Vigo y Santiago y regresa a Madrid
- Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
- Suspendidas las clases y el transporte escolar en Ourense y prohibidos camiones en autovías y nacionales
- Los ingresos no voluntarios en residencias en Galicia aumentan un 8,5% en un año y alcanzan 6.789
- «La Agencia Tributaria hace muchos méritos para que se le vea como un enemigo»
- Transportes cerrará desde mañana el túnel de Candeán hacia Portugal por obras en la AP-9
- Los vigueses dejan a las mascotas fuera del Vitrasa: es la mejora menos reclamada para el bus en Vigo