Mejoras en campos y pabellones de A Estrada

El Concello de A Estrada realizó mejoras en campos de fútbol como el de San Martiño, con nuevas redes para balones; el Novo Municipal, con nuevos focos de luz, o el pabellón del colegio de Figueiroa, en el que a partir de ahora tendrán red para jugar al tenis.

