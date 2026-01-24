El Concello de A Estrada realizó mejoras en campos de fútbol como el de San Martiño, con nuevas redes para balones; el Novo Municipal, con nuevos focos de luz, o el pabellón del colegio de Figueiroa, en el que a partir de ahora tendrán red para jugar al tenis.

Mejoras en campos y pabellones de A Estrada