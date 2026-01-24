La Matanza do Porco incluye cocción de pan y la recreación de una escuela

Es la primera vez que un área parroquial de Lalín organiza la Matanza Tradicional do Porco, pero es la segunda ocasión en que esta actividad vinculada a la Feira do Cocido lleva el nombre de Mouriscade. La primera fue en 2006, hace 20 años, y mañana la casona cedida en agosto de 2024 volverá a ser el escenario de una recreación en la que participan más de 150 personas. Vecinos y vecinas de Botos, Donsión, A Xesta y Vilanova, junto a sus pedáneos, llevan días ultimando cada detalle junto al edil de Festas y de la zona, José Cuñarro.

El concejal se encargó además de supervisar los trabajos de limpieza y desbroce que lleva a cabo la brigada de Obras del Concello. Cuñarro indica que la casona está acondicionada para otras actividades que complementarán la matanza, como la cocción del pan en el horno o la exposición de una antigua aula escolar. Habrá, también, algún ejemplar de cerdo gallego en las antiguas cuadras, ubicadas en la planta baja de la casona y que antaño servían para transmitir calor al resto de la vivienda, como en cualquier casa del rural.

La Matanza Tradicional do Porco, que celebra su 26ª edición, comienza a las 11.00 horas. Entre las 11.30 y las 13.00 habrá demostraciones de distintos oficios tradicionales en diversas dependencias del inmueble, y entre las 13.00 y las 13.30 horas los asistentes podrán desplazarse hasta la carpa colocada en el Laboratorio de Mouriscade, para degustar productos típicos del cerdo como panceta, costilla o chorizos. A lo largo de la jornada habrá música en vivo de la mano de Os Trasnos de Doade, un dúo musical y un pinchadiscos. Todas las fases de la matanza serán narradas por el periodista Gúmer Portas (de Radio Lalín) y Daniel González Alén, Cronista Oficial de Lalín desde 2022. Toñito es el cerdo que va a sacrificarse, Santiago da Xesta el matachín y Lalaina la cerda de 370 kilos que también visitará el evento junto a su dueño. Esta pareja va a participar en el desfile de la Feira do Cocido, el 8 de febrero. El aparcamiento estará señalizado hacia el club hípico, de forma que queda prohibido aparcar al lado de la casona.

Capilla y hórreo

Desde el Concello de Lalín se recuerda que la casona de Mouriscade es un ejemplo de la arquitectura señorial rural, con elementos funcionales como balconadas, un hórreo, una capilla, el citado horno y una lareira, por ejemplo. Indica que es una la típica casa hidalga ligada a una explotación agrícola.

Noticias relacionadas

Cabe recordar, por último, que el pasado 10 de diciembre el gobierno local realizó un sorteo ante los pedáneos de las ocho áreas parroquiales para decidir las zonas que acogerán de forma rotatoria esta recreación de la matanza. Así, Val do Arnego se encargará de la jornada de 2027, Val do Deza de la de 2028 y Entre Ríos del evento de 2029. En 2030 la preparación corre a cargo de A Balouta, mientras que en 2031 pasa a Alto de Vales, en 2032 a Val do Boi y en 2033 a Carrio Sur.