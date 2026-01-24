Martínez Allegue se reúne con Adolfo Campos

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, mantuvo este viernes en la sede de la delegación territorial de la Xunta en Pontevedra una reunión de trabajo con el alcalde de Dozón, Adolfo Campos. Al encuentro también acudió el director territorial de esta consellería en Pontevedra, José Manuel González.

Los políticos abordaron actuaciones en materia de vivienda y de dotaciones. Allegue quiso destacar el compromiso del ejecutivo gallego para colaborar con los concellos e impulsar actuaciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida y a reforzar la competitividad económica del rural a la vez que fijan población.