Lalín celebra hoy el Divercocido con talleres, música y teatro
REDACCIÓN
El Concello de Lalín celebra hoy sábado una nueva edición del Divercocido, una cita enmarcada dentro de las actividades del Cocido que combina ocio, música y animación con el objetivo de ofrecer una alternativa lúdica para los más pequeños.
La programación arrancará a las 11.00 horas con hinchables y un taller de chapas, dando paso a las 11.30 a un pasacalles a cargo de Don Cocho. A las 12.30 horas tendrá lugar uno de los platos fuertes de la jornada, el concierto de Uxía Lambona e a Banda Molona, con el espectáculo Un soño é.
Ya por la tarde, a las 17.00 horas, se representará el espectáculo Máis saaabor, de Culturactiva Producións, seguido a partir de las 18.00 de nuevas actividades como hinchables, talleres, así como un obradoiro de maquillaje temático. La jornada concluirá a las 20.00 horas con el fin de fiesta.
Asimismo, durante todo el día habrá photocall, música, palomitas y diversas sorpresas, además de un pequeño obsequio para los niños que acudan caracterizados con motivos de porquiño.
