Lalín apuesta por el metal extremo con el Matarifest

El próximo 7 de marzo, el Centro Social de Donramiro se convertirá en el epicentro del metal extremo en el centro de Galicia con la celebración del Matarifest Lalín. Los asistentes podrán acceder al recinto a partir de las 19:30 horas, momento en el que se realizará la apertura de puertas para dar comienzo a una jornada de pura intensidad sonora. El cartel de esta edición destaca por una propuesta variada que abarca diferentes vertientes del metal. Desde Oporto llegará el Black Metal de ANZV, mientras que el toque distintivo de Ferrol lo pondrá Schwarzenegger con su particular estilo «Necrobodybuilding». La escena local dezana estará representada por el Death N’ Roll de Desguazed, y la potencia técnica llegará desde distintos puntos de la geografía gallega con el Tech Grind/Death de Mondo Podre, sin olvidar a Inerth. La organización ya ha activado la venta de las primeras 50 entradas (el aforo del recint es de 300 personas) a un precio promocional de 15 euros. Para adquirir los pases antes de que el precio aumente, las personas interesadas deben enviar un mensaje directo a través de sus redes sociales o escribir un correo electrónico a la dirección matarifest@gmail.com indicando el número de entradas deseadas.

El evento metalero fue presentado oficialmente ayer por la concejala de Cultura de Lalín, Begoña Blanco, junto a Luis Blanco (Jimi), integrante de la banda Desguazed, y Diego Rodríguez, representante de O Naranxo, en el Sala Moderno del Café Camilo de la capital dezana. «Vai ser un festival con comida que vai poñer Álex Iglesias con opción vegana porque o 70 por cento dos músicos son veganos», anunció Jimi. Los organizadores advierten de la dificultad para la gente que venga de fuera y quiera dormir en Lalín porque el evento coincide con la edición de este año del Rali do Cocido, pero se comprometen a solucionarlo en 2027. El broche de oro al Matarifest lo pondrá una pinchada y un karaoke porque «sabemos que los heavys tienen su corazoncito e que lles encanta facer estas cousas. O ano pasado fixemos un pequeno concerto e había karaoke final e se ves a todo o mundo cantando ‘Corazón partío’ non o cres», bromeó Jimi sobre lo acontecido entonces.

Entradas

Diego Rodríguez destacó la calidad de las bandas presentes: «Estamos moi contentos de anunciar que teremos a dúas cabezas de cartel que para nós son bastantes potentes» como los portugueses AZNV o los madrileños Inerth. Jimi recordó que al respecto de las entradas que «estamos en varios tramos, agora estamos no primeiro de 50 entradas ao precio reducido de 15 euros, despois faremos un precio de 18 euros, e xa en taquilla a 22 euros para poder cubrir os gastos de festival que ten a súa cousa». Begoña Blanco le deseó lo mejor a esta iniciativa cultural y reconoció que desde su departamento «aproveitamos os festivais que se montan dende o Naranxo ou dende Noceda e hai que apoialos» y lamentó la coincidencia del certamen con la prueba de motor.