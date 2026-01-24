A Estrada bate récord de participación rural no desfile do martes de Entroido
A axenda do concello estará deslocalizada, con Atranques dos Xenerais na vila, en Couso, Santa Cristina de Vea e Arnois | A hostalería local organiza o sábado 14 un ‘escape room’
Parece que non pasou tanto tempo dende que o Concello da Estrada presentou a programación de Nadal, en cambio onte xa deu a coñecer a de Entroido. Un Entroido no que a oferta de eventos está totalmente descentralizada, con festexos no casco urbano, pero tamén en Santa Cristina de Vea, Couso, Guimarei e Arnois, polo que o que non desfrute das máscaras este 2026 será por calquera motivo menos a falta de oferta.
O itinerario foi presentado este xoves nun acto ao que acudiron o alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao; a concelleira de Cultura, Lucía Seoane; e representantes dos Entroidos tradicionais do concello. Concretamente, asistiron Gaudencio Otero, por Santa Cristina de Vea; ; e Alejandra Quinteiro, en representación de Couso.
Os actos comezarán o venres 13 de febreiro cunha dobre proposta. Ás oito da tarde, a Casa das Letras acollerá a celebración dos 40 anos do Padre Xiao, unha figura estreitamente vencellada á festa, o entretemento e o humor na Estrada. Esa mesma noite, entre as 20.00 e as 24.00 horas, desenvolverase o Escape Room Urbano de Entroido «O refuxio do Xeneral», unha actividade organizada pola hostalería local e que combina xogo, enigma e ambientación histórica, pensada especialmente para atraer ao público máis novo e dinamizar as rúas da vila.
O sábado 14 de febreiro estará marcado por actividades destinadas a públicos de distintas idades. Ás cinco da tarde celebrarase no segundo andar do Mercado o baile de disfraces infantil, con xogos e merenda incluídos, mentres que ás cinco e media terá lugar un baile de disfraces para as persoas maiores na Residencia. Dúas citas que buscan facer do Entroido unha festa compartida, na que teñan cabida tanto os máis pequenos como a poboación sénior.
A xornada do domingo 15 estará dedicada ao Entroido tradicional de Couso e Santa Cristina de Vea, con actividades ao longo de todo o día. Ambas arrancaran dos seus respectivos campos da festa ás 10.00 horas e percorrerán as diferentes aldeas de cadansúa parroquia para levar a festa a todas as casas. Xa pola tarde, ás 16.00, celebrarase no Souto de Vea o encontro de Mini Xenerais de Couso, unha iniciativa que aposta pola transmisión xeracional dunha das tradicións máis singulares do municipio, mentres que ás 18.30 estarase de volta no campo para os Atranques dos Xenerais. Media hora máis tard, ás 19.00, será a quenda dos Encontros en Santa Cristina, tamén no seu campo.
O luns 16 chegará unha das citas centrais da programación co concurso de disfraces do Concello da Estrada. O evento comezará ás 17.00 horas na Praza da Feira e incluirá un desfile polas rúas da vila, para rematar no punto de partida con amenización do DJ Carlos López. Respecto a isto, Louzao destacou como principal novidade a duplicación das cuantías dos premios, que busca, segundo explicou: «Que o incremento sirva de incentivo para que máis comparsas se animen a participar».
O martes 17 celebrarase o Entroido tradicional na vila, cun desfile de comparsas parroquiais que este ano bate récord de participación acompañadas dos Xenerais da Ulla, que partirá ás 16.30 horas desde a rúa Antón Losada e rematará na Praza da Feira. O acto estará presentado por Pablo Chichas e contará coa bendición do Padre Xiao. Xa ás 18.30 horas terán lugar os encontros e vivas dos Xenerais da Ulla de Santa Cristina de Vea na Praza da Feira, pechando así a xornada.
O ciclo de actividades completarase o sábado 21 de febreiro co Entroido tradicional de Arnois, que se prolongará durante toda a xornada e atranques dos Xenerais ás 19.00 horas. Paralelamente, terá lugar o Enterro do Salmón da hostalería local polas rúas do casco urbano.
Guimarei adianta a festa ás 22.00 horas
Noutra orde, non se pode falar de Entroido na Estrada sen falar de Guimarei. A cita do luns nesta parroquia estradense é todo un emblema para a celebración dos festexos de máscaras na zona, así como un referente tamén en toda a contorna.En representación da organización do evento, Diego Otero estivo presente na posta de longo da programación local este xoves, expoñendo o seu propio cartel. Como novidade, mencionou que este ano a festa comezará antes. Se normalmente o Entroido de Guimarei arrancaba á medianoite, nesta ocasión non hai tempo que perder e a música comezará a soar xa ás 22.00 horas, da man dun DJ que será o encargado de quentar motores antes do prato forte: as actuacións das orquestras.Guimarei contará nesta edición coa animación musical de dous grandes nomes do panorama da verbena galega: Olympus e Origen, que serán as encargadas de facer bailar aos presentes toda a noite. De feito, este baile de máscaras estenderase ata entrada a mañá, como adoita acontecer.Ao tratarse dunha festa no rural, a organización volverá poñer este ano transporte desde o casco urbano para garantir a seguridade e comodidade dos asistentes. De novo, haberá servizo de autobús desde a Praza do Concello ata o campo da festa de Guimarei, que realizará viaxes de ida e volta desde as 22.00 ata as 06.00 horas.Se algo ten febreiro é que a meteoroloxía resulta imprevisible. Porén, a comisión do Entroido de Guimarei non se arrisca a que aparezan imprevistos neste senso, polo que disporá dunha carpa pechada, que promete protexer os presentes no caso de que acompañe a chuvia.
