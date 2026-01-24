La empresa Unión Campuzano entra en concurso de acreedores

La empresa Unión Campuzano, S.L., con domicilio social en A Estrada y ubicada en la calle Leiuces, ha sido declarada en concurso de acreedores por el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra.

El procedimiento, solicitado por la propia sociedad, tiene carácter voluntario y conlleva la disolución de la empresa. La resolución judicial acuerda la apertura de la fase de liquidación, por lo que se procederá a la venta de sus bienes para atender, en la medida de lo posible, el pago de las deudas.

Noticias relacionadas

Asimismo, se ha nombrado una administración concursal que asumirá el control de la sociedad. El edicto ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este jueves, abriéndose de este modo el plazo legal de un mes desde dicha publicación para que los acreedores comuniquen sus créditos