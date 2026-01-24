El club hípico de Lalín retomará su actividad mediante gestión privada

El centro hípico Juan Oliveira de Lalín está cada vez más cerca de retomar su actividad después de que en la primavera de 2024 cerrase sus puertas. El Concello apostó por lanzar una propuesta pública de alquiler de las instalaciones situadas en la finca Mouriscade y al mismo se presentaron dos empresas. Ahora, la mesa de contratación municipal propuso que la sociedad Centro Ecuestre Vía da Prata asuma la concesión por considerar su oferta más ventajosa que la registrada por Andrea Lázaro Cristóbal y María Nogueira Alonso.

La administración local cifró en 16.000 euros anuales el importe mínimo para optar al alquiler del complejo hípico. La futura adjudicataria ofertó 18.000 euros anuales, mientras que la otra licitadora elevó la cuantía hasta los 19.000, si bien los técnicos municipales encargados de analizar las ofertas consideró que Centro Ecuestre Vía da Prata había registrado la más ventajosa teniendo en consideración el conjunto del pliego. Así, por ejemplo, mientras que la empresa que quedó fuera propuso 20 sesiones anuales además de las establecidas, la otra elevó su oferta al medio centenar. En la tabla de precios figuran, por ejemplo, un coste de mensual 317,63 euros por el servicio de pupilaje (incluye mozo, comida y agua), mientras que el precio por las clases de doma oscila entre los 165 y 254 euros en función de si son tres o cinco días por semana. Las clases tendrán un precio de entre 57 y 547 euros, dependiendo de las sesiones semanales, modalidad, o si son sesiones individuales o grupales. El precio es tanto para usuarios que dispongan de caballo propio como de la escuela o cedido por terceros.

Noticias relacionadas

El pliego establecía, entre otras condiciones, servicios obligatorios para personas con necesidades especiales. El centro cuenta con 40 cuadras, dos pistas de equitación y una nave central.