A Casa señorial de Mouriscade
A casa señorial de Mouriscade, unha fermosa casa grande de finais do século XIX, será o escenario da vixésimo sexta Matanza Tradicional da Feira do Cocido, que se celebrará mañá domingo a partir das 10,30 da mañá, este ano organizada polos veciños da Área Parroquial da Vía da Prata do Concello de Lalín, que integran as parroquias da Xesta, Botos, Donsión e Vilanova.
A propiedade, situada na parroquia de Vilanova do municipio de Lalín, inclúe unha casa señorial de amplas estancias con galerías e balcóns que ofrecen unha ampla panorámica dende a bacía do Asneiro ata a Serra do Candán; capela interior, da que faltan retablo e imaxes; cociña con lareira e amplos salóns e cuartos dedicados a vivenda familiar no primeiro andar e a almacén e facenda miúda no rocho. Ten varias dependencias anexas destinadas a forno, palleira e alpendres, destacando unha grande eira lousada e hórreo de cinco claros; xardín con artísticas mesa e fonte de pedra negra, ás que lle dan sombra bos exemplares de magnolio, araucaria e cedro. Lindeiro co xardín ten un terreo dedicado a horta e variadas froiteiras no que está o lavadoiro e un estanque para a rega. Ao conxunto que forman casa e dependencias, chégase por un arborado camiño, que segue por onda unha caudalosa fonte de tres canos con estanque bebedoiro. Rodea as edificacións unha grande propiedade que atravesa a vía do tren de Ourense a Santiago e remata na orela do río Asneiro, que movía ata hai pouco as dúas moas do muíño da casa, que era de maquía.
Fundadores e moradores desta casa señorial de Mouriscade foron os López Gutiérrez, a finais do século XIX, que emparentaron cos Varela e en tempos máis recentes cos Vidal Peña de Lalín, tendo notable presenza na política municipal lalinense da primeira metade do século XX. Deles foi Gonzalo López Gutiérrez, presidente da Sociedade Agraria de Vilanova, que formou parte da comisión xestora para a construción da escola laica que axudaron a custear os fillos de Lalín en La Habana, inaugurada en 1926. O seu fillo, Ricardo López Varela, perito agrícola de profesión e militante do Partido Republicano Radical cando a Segunda República, foi alcalde de Lalín nos anos 1934 e 1935.
Foron Ricardo López Varela, antes de finar en xullo de 1980 aos 74 anos de idade, e a súa dona María Luísa Vidal Peña, finada en maio de 2001, os que lle venderon á Deputación a propiedade a principios do anos setenta do pasado século. Remataron os seus días na vila de Lalín e ambos están soterrados no panteón familiar de Vilanova, onde tamén repousan os restos mortais do seu fillo Luís Carlos, que exerceu de perito agrícola en Lalín ata o seu pasamento en 2005.
A propiedade mercouna hai cincuenta anos a Deputación de Pontevedra, para convertela en granxa modelo e centro de experimentación agrícola gandeira e, máis adiante, laboratorio e granxa cinexética. O organismo provincial acondicionou as edificacións para oficinas e laboratorios, construíndo novas instalacións agrarias na contorna. Parte da casa grande ocupouna a familia de Carlos Agulló, empregado da Deputación neste servizo. En tempos recentes, fíxose un novo edificio para os laboratorios, ficando sen uso a vella casa señorial e anexos, que foi cedida ao Concello de Lalín -que xa contaba en Mouriscade con instalacións que viñan usando a Asociación Aspadeza, o Club Hípico Juan de Oliveira, o Albergue Vicente Agulló e tamén unha área recreativa na ribeira do río Asneiro- para darlles axeitada utilidade no futuro.
