Ana Guerra, Antonio José y Daniela Blasco actuarán en la gala del Cocido

En el Lalín Arena ya dieron comienzo los trabajos de montaje de la gala televisiva en la que se entregarán los Premios de Gastronomía de Galicia y el Álvaro Cunqueiro de periodismo. Personal de la cadena autonómica inició la colocación de las estructuras sobre la pista del multiusos en la que se retransmitirá en directo este espacio el próximo día 6.

Antonio José. / Efe

El Concello comunicó ayer el elenco de artistas que se subirán al escenario de un programa que será presentado por Xosé Ramón Gayoso y por Aitana del Mar. La cabeza de cartel es la cantante tinerfeña Ana Guerra. La de San Cristóbal de la Laguna saltó a la fama en 2017 tras su paso por el programa Operación Triunfo. Sin Final (2024) es su último álbum de estudio. El solista de pop latino Antonio José es otro de los artistas que amenizará la gala. Andaluz de Palma del Río, acumula más de 15 discos de Oro y 12 de Platino a lo largo de su carrera y además de en España tiene tirón en Sudamérica. Daniela Blasco es cantante, bailarina e influencer española que se acaba de consolidar como una de las artistas emergentes más destacadas del pop urbano nacional. Antes de su faceta como solista, fue reconocida internacionalmente como bailarina, llegando a bailar con Justin Bieber durante su gira en España cuando era adolescente.

Daniela Blasco. / J. Martín

El Combo Dominicano y Cinema son las dos orquestas invitadas. Del panorama musical gallego actuará Pikete, un vigués cantante y compositor de música urbana, que se formó en la escena underground, formando parte de colectivos como YoungMuzik y Banana Bahia Music. Maneiro, es el nuevo proyecto del exvocalista de la banda de Ribeira Heredeiros da Crus. Gabriel Fandi, compositor y cantante tomiñés, inició su carrera profesional en 2021 lanzando once canciones en un solo año. También están cerradas las actuaciones de Rocío Varela y Ana Paz, conocidas por su participación en espacios certámenes musicales en la televisión gallega. Y como representación de la zona estará Susie Q,s, una banda dezana con la que se completa la propuesta de actuaciones.

Preparativos, ayer, en el Lalín Arena / Cedida

Además de las intervenciones de los presentadores y las actuaciones musicales la gala será amenizada por el pinchadiscos El Capitán Sabrosura y al mismo tiempo está previsto que intervengan en varios sketch Todo Mal, un proyecto de los gallegos Carla Núñez y Marcos López. Ambos guionistas lograron popularidad en Galicia con un podcast y su participación en espacios televisivos y radiofónicos.

La gala televisiva mantiene su objetivo de difundir Lalín y su Feira do Cocido, pero este año contempla algunas novedades estructurales y estéticas. La cita, ahora denominada Cachucha Fest, camina hacia un modelo que se asemeja al concepto de festival de música y para eso en el multiusos se reservará un espacio para unas 400 personas sin asientos a modo de fan zona, donde el público podrá [desde un lateral] bailar y seguir muy de cerca las actuaciones musicales. A estas personas se les entregará una pulsera y entrarán directamente a este espacio singular para presenciar la gala. Las entradas, también estas últimas, se repartirán el martes 27 a partir de las 17.00 horas en el consistorio. Serán en torno a 3.000, ajustándose a las necesidades técnicas del montaje, una vez que en esta gala se dispondrá una prolongación del escenario principal por entre el público que alcanzará la mitad del Arena, que también será aprovechada para entregar los premios de gastronomía y de periodismo.

Con una nueva producción y realización, esta gala televisiva pretende atraer más si cabe la participación del público durante la dos horas aproximadas de emisión. A diferencia de otros años, que acababa ya de madrugada, el horario previsto de la gala será entre las 9.45 y las 23.45 horas. Como es habitual para facilitar la organización del espacio televisivo la apertura de puertas será en torno a 60 minutos antes, sobre todo para acomodar al público que presenciará la gala sentado. Un pinchadiscos se encargará de amenizar los instantes precedentes al comienzo del espectáculo.