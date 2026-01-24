El alma sonora de «Sirat» nace en A Bandeira

El talento de la comarca dezana se abre paso en la élite del cine internacional. Xes Diéguez, vecino de A Bandeira, ha sido una pieza clave en el equipo de sonido de «Sirat», el galardonado nuevo largometraje de Oliver Laxe. Como artista de Foley (efectos de sala) en la empresa compostelana Sound Troop, Diéguez ha sido uno de los encargados de fabricar artesanalmente la realidad sonora que acompaña a las imágenes del cineasta gallego.

Un artista de Foley es un profesional de la postproducción audiovisual que recrea y graba en estudio los sonidos cotidianos (pasos, roces de ropa, objetos) sincronizándolos con la imagen para dar realismo y profundidad a una película, serie o videojuego, haciendo que la experiencia auditiva sea más inmersiva y creíble. El término deriva de Jack Foley, su pionero, quien perfeccionó la técnica en los inicios del cine sonoro.

Su formación comenzó lejos de casa, pero se consolidó en Santiago: «Eu estudei en Madrid son para audiovisuais e despois vin facer prácticas a Santiago. Un dos estudios máis importante que había era Sound Troop. Eles están especializados en Foley e foi onde aprendín a facer Foley», explica el joven sonidista trasdezano. Su trabajo consiste en una danza constante con los objetos: «Nós o que facemos nun estudio son os sons cos que interactúan os actores. Por exemplo, si estamos nun bar e alguén apoia un vaso, nós collemos o vaso e apoiamos ese vaso». En el caso de «Sirat», el nivel de detalle exigido fue máximo para sumergir al espectador en la historia de la road movie firmada por Laxe. «Os de «Sirat» sí que querían especificar bastante en pasos e separar os tipos de area que aparecen na película. Tamén hai unha persoa en muletas que sae na película e iso tamén o quixeron especificar», relata Diéguez. Sin embargo, uno de los retos más interesantes fue dotar de identidad a los vehículos: «Tamén aportamos bastante nos camións. Que cada camión tivera personalidade no sentido das cousas que se moven dentro».

El proceso de trabajo en el cine es una cadena de precisión donde la comunicación con la dirección es fundamental, aunque se realice por escalas. «O noso cliente son as xefas de son, que son as que se comunican co director», señala Xes. En este contexto de grandes producciones, el joven de A Bandeira no oculta su entusiasmo por el éxito de sus compañeras de profesión en la temporada de premios de 2026: «Eu coñezco a mezcladora, a Yasmina Praderas, e alégrome moito por ela de que estea nominada aos Oscar». Con este proyecto, Xes Diéguez reafirma su posición en un oficio tan invisible como imprescindible, demostrando que desde Galicia se está diseñando el sonido que viaja por los festivales más importantes del mundo.

Este nuevo hito en la carrera del bandeirense Xes Diéguez no sólo pone de relevancia su pericia técnica, sino que también sitúa al tejido industrial gallego de esta especialidad técnica en el mapa de las grandes coproducciones internacionales de 2026. Al trabajar desde Sound Troop, el sonidista trasdezano contribuye a que el cine de autor, como el de Oliver Laxe, mantenga una factura técnica impecable capaz de competir en los certámenes más exigentes del mundo y, también, contra la siempre apabullante industria norteamericana de las «Majors» de Hollywood. La dedicación volcada en «Sirat» demuestra que el arte de fabricar sonidos, desde el roce de la arena hasta el alma de un motor, es una pieza indispensable para entender el éxito del audiovisual contemporáneo, en especial, el facturado desde Galicia para el resto del mundo ahora refrendado con esta nominación en la meca del séptimo arte.

Cabe recordar que «Sirat», y sus tres sonidistas –Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas– han conseguido en la categoría de Mejor Sonido ser el primer equipo enteramente femenino nominado a los Oscar, que se entregarán el próximo 15 de marzo en su sede habitual del Dolby Theatre de Los Ángeles. La cinta también ha conseguido la nominación a Mejor Película Internacional. «Igual ya tocaba que de repente no sea tan excepcional ver a tres mujeres ahí nominadas. Esto de los Oscar ya supera cualquier cosa, ciencia ficción», bromeó Amanda Villavieja en la rueda de prensa celebrada tras darse a conocer las dos nominaciones. Su compañera, Yasmina Praderas tildó de «chulo» el poder generar referentes desde una profesión que es «inhabitual» que cuente con presencia femenina. «Por suerte, cada día hay un poquito más (presencia femenina) y encuentras mujeres en la sala de mezclas. Es un lujo aunar fuerzas y sensibilidad», indicó emocionada la conocida de Xes Diéguez.