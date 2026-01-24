Abre la inscripción para el taller «Sen presa e con sentimento»
REDACCIÓN
Lalín
El Concello de Lalín abre el plazo de inscripción para el taller gratuito de bienestar emocional «Sen présa e con sentimento». La iniciativa se desarrollará del 5 de febrero al 28 de mayo, los jueves por la mañana de 10.30 a 12.00 horas, en la Biblioteca Municipal. El programa abordará el autocuidado, la inteligencia emocional y la aceptación del envejecimiento, entre otras cuestiones. Las plazas son limitadas, con un total de seis vacantes con preferencia para aquellas personas que ya participan en las actividades de ATEGAL.
