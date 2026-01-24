228.000 euros por 71 m², los pisos se disparan A Estrada

Hábita Servicios, inmobiliaria que gestiona una importante parte del volumen de venta de viviendas en Estrada, ha puesto a la venta un piso de segunda mano en el casco urbano por 228.000 euros con una superficie de 71 metros cuadrados. Haciendo cuentas nos sale que el metro cuadrado en ese piso nos saldría en caso de comprarlo a 3.211 euros por metro cuadrado. Esta media situaría este piso en un segmento de precio medio-alto en España, es decir, al nivel de viviendas de áreas costeras de alta demanda o distritos residenciales de clase media-alta en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. ¿Cómo es posible que un piso en un pueblo como A Estrada salga a la venta al mismo precio que pisos en Málaga, Fuengirola o Canarias o de barrios madrileños como Usera a pesar de la renta per cápita de los vecinos del municipio dista mucho de la de los residentes en la capital?

Lo primero que hay que apuntar es que ese precio por este reducido piso estradense viene marcado por su propietario y cada uno es libre pedir la cantidad que estime por su vivienda. Está claro que esa media por metro cuadrado está muy por encima de otros pisos del casco urbano que podemos encontrar a la venta en portales inmobilarios o en página web del sector, aunque quizás no tanto como cabría esperar.

Según los datos ofrecidos en diferentes páginas especializadas, la media de precio de un piso en el casco urbano estradense estaría en un rango aproximado de 918 €/m² a 1.350 €/m². Esa diferencia varía en función de la zona donde se encuentre y del estado general del inmueble. Sin embargo, es fácil encontrar pisos a la venta que superan ese rango. Así por ejemplo, encontramos un piso en la Travesía de América de 50 metros cuadrados con solo una habitación que se vende a 110.000 euros, es decir a 2.200 euros el metro cuadrado. También por encima de la media estaría un piso antiguo pero reformado en el casco urbano –no se especifica lugar exacto en el anuncio– que está a la venta por 272.000 euros. Con 147 metros curados, la media sale a 1.850 €/m².

Otro piso muy cercano a la plaza de la Farola podría ser nuestro si pagamos los 227.000 euros que pide su propietario. En este caso cuenta con 140 metros cuadrados, por lo que nos saldría por 1.621 cada uno de ellos. En Rosalía de Castro encontramos el anuncio de un piso un poco más pequeño, 82 metros cuadrados, por el que piden 125.000 euros, a una media de 1.524 euros.

Estos precios superan o igualan los de los pocos piso nuevos que salieron a l venta en la localidad en los últimos tiempos. Cogiendo como referencia la obra comercializada en la Avenida de América están ofreciendo pisos de tres habitaciones y dos baños, con precios que oscilan entre los 176.000 y los 192.000 euros. Las más baratas saldrían a unos 1.676 euros por metro cuadrado y las más caras a 1.794.

Mercado tensionado

A nadie se le escapa que estos precios suponen una fuerte inversión analizando la renta per cápita del municipio y más si hablamos de jóvenes con la intención de independizarse. Y sin embargo, se venden. «La gente nos quita los pisos de las manos», nos explica Alejandro García, responsable de Hábita Inmobiliaria al preguntarle por los precios que se está pidiendo por los pisos en el casco urbano estradense. «En lo que va de enero vendimos once inmuebles. De octubre a finales de diciembre, se vendieron 35. La gente se tira a los pisos», afirma poniendo un ejemplo de lo que están viviendo en este sentido. «A lo mejor sacamos un piso a la venta un viernes y el fin de semana ya tenemos 35 personas interesadas en verlo».

Analizando los precios, Alejandro García remarca que estos vienen marcados por cuestiones como la localización. En el caso del piso por que piden 228.000 euros estaríamos hablando de una vivienda reformada que está situada en la calle peatonal Calvo Sotelo. El gerente de Hábita señala que ese tipo de calles han incrementado mucho el precio de sus viviendas en solo unos años.

Alejandro García apunta que la alta demanda de pisos de segunda mano actual es la que provoca el incremento de los precios y es consecuencia de la carencia de obra nueva en el municipio. «Ahora mismo no salen las cuentas para hacer viviendas nuevas en A Estrada. Los costes están disparados y eso te obliga a tener que subir los precios de los pisos nuevos muy por encima de lo que puede permitir la renta per cápita media de los vecinos del Concello».

La situación que describimos vendría a resumirse en una expresión que a lo mejor han escuchado en los últimos tiempos; un mercado residencial tensionado. Esto define un área geográfica (barrio, municipio o región) donde el precio del alquiler o la compra de vivienda ha subido excesivamente, superando la capacidad económica de sus habitantes. Se trata de un desequilibrio extremo entre una alta demanda y una baja oferta, dificultando el acceso a la vivienda.

Casas sin habitar en venta

Esta situación coloca el precio de los pisos de primera y segunda mano al mismo nivel de casas abandonadas del casco urbano que necesitan de una reforma. Buscando en las páginas especializadas encontramos casas en calles céntricas del casco urbano estradense con precios que van desde los 90.000 a los 200.000 euros. A pesar de parecer tentador, esta opción termina echando para atrás a muchos compradores cuando se dan cuenta que la reforma necesaria termina elevando el precio de estas casas hasta superar los 400.000 o 500.000 euros. También habría la opción de comprar una casa lista para vivir y con algo de jardín, aunque en este caso habría que pagar por el lujo. Un ejemplo sería la casa que se ha puesto a la venta junto al consistorio de A Estrada –justo al otro lado de la Avenida Benito Vigo– que se oferta en internet por 700.000 euros.