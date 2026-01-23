La Xunta presenta en Fitur el 15º Turexpo Galicia

El secretario general técnico de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, Javier Abad, acudió este jueves a la Feira Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) para asistir a la presentación del 15º Salón Turístico de Galicia, Turexpo Galicia, puesto que Abad es además vicepresidente de del Padroado de la Fundación Semana Verde.

Turexpo Galicia tendrá lugar del 4 al 7 de junio, en el marco de actividades y certámenes sectoriales que ofrecerá la 48ª Feira Internacional Abanca Semana Verde. Durante su intervención, Abad hizo hincapié en que Turexpo Galicia supone un «magnífico escaparate desde o que promocionar a oferta turística da comunidade», al tiempo que se consolida como un espacio de negocio a través de la bolsa de contratación.