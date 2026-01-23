La Xunta presenta en Fitur el 15º Turexpo Galicia
REDACCIÓN
El secretario general técnico de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, Javier Abad, acudió este jueves a la Feira Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) para asistir a la presentación del 15º Salón Turístico de Galicia, Turexpo Galicia, puesto que Abad es además vicepresidente de del Padroado de la Fundación Semana Verde.
Turexpo Galicia tendrá lugar del 4 al 7 de junio, en el marco de actividades y certámenes sectoriales que ofrecerá la 48ª Feira Internacional Abanca Semana Verde. Durante su intervención, Abad hizo hincapié en que Turexpo Galicia supone un «magnífico escaparate desde o que promocionar a oferta turística da comunidade», al tiempo que se consolida como un espacio de negocio a través de la bolsa de contratación.
- Alerta roja en Galicia por temporal: vientos de 140 km/h y más de 60 l/m2 con lo peor aún por llegar
- El fuerte viento zarandea Galicia: un avión de Iberia frustra el aterrizaje en Vigo y Santiago y regresa a Madrid
- El parque acuático de Meis espera abrir sus puertas en junio, pero las obras se enfrentan al escepticismo
- La estafa de Shein llega a Vigo: cargos en la cuenta de 21 euros
- Nuevo millonario en Vigo gracias a un boleto del Euromillones sellado en un bar de la calle Lorient
- A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
- ¿Vuelve Zara al Centro Comercial Camelias?
- Una borrasca procedente de Irlanda batirá Vigo mañana... y lo que queda de semana