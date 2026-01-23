Los Weeding Awards 2026 premian a cinco empresas de Deza y Tabeirós

Bodas.net, aplicación de referencia para la organización de bodas, ha anunciado los ganadores de los Wedding Awards 2026, unos premios que se otorgan teniendo en cuenta las valoraciones que reciben las empresas relacionadas con el sector por parte de los novios. Un año más hay varias firmas de las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes que han sido reconocidas en estos galardones. Tres de ellas repiten con respecto al año pasado, mientras que las otras dos vuelven a recibir un premio en el que ya figuraron en ediciones anteriores.

Una de esas novedades es la firma estradense Fotomatón Funfotos. Se trata de una empresa con nueve años de experiencia, pionera en fotomatón, que abrió en el año 2011. Llegó a asistir al programa Sálvame de Telecinco y a ser portada de la revista Elle por la idea y el éxito que tienen sus fotomatones en cualquier tipo de evento, sobre todo en las bodas, generando un ambiente alegre y divertido. Ya recibió el Wedding Award en 2019 dentro de categoría de animación, la misma en la que ahora repite.

La estradense Will Discotecas Móviles recibió el Wedding Award en 2020, 2021 y 2022 en la categoría de música y animación. Después de tres años de ausencia en esta lista, regresa para llevarse uno de los premios en la categoría de música. Cuenta con más de 20 años de experiencia y se dedica a ambientar y personalizar todos los detalles de una boda para conseguir que sea un evento único. Con su trabajo en estas décadas se ha convertido en una empresa líder en el sector de animación.

Uno que repite por tercer año es el Pazo de Xerlís de A Estrada, que en 2025 vivió uno de sus años con más bodas. Cuenta con un gran número de valoraciones en la web, destacando sus grandes instalaciones y el servicio del catering de Sala Gradín, una referencia en Galicia con una trayectoria impecable desde 1959. En pleno corazón del entorno rural gallego se encuentra un enclave único cargado de historia y encanto, situado a pocos minutos de Pontevedra y muy cerca de Santiago, lo que permite ser una buena opción para novios de diferentes puntos de Galicia.

Otro clásico en estos premios es la empresa estradense Catering Valenciaga. Especializado en el sector nupcial ofrece una gestión integral de todo tipo de eventos; para que los novios puedan preocuparse únicamente disfrutar de su gran día. El 100% de las parejas que los valroraron en la web le dieron la puntuación máxima por sus servicios.

También recibió una puntuación perfecta la firma Nereida Novias de Lalín dentro de la categoría de novia y complementos. Sus valoraciones destacan la amplia variedad de vestidos que ofertan, además del trato a la hora de encontrar el adecuado para la ocasión. Ya han recibido este premio en varias ocasiones.