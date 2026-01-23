Silleda recupera el aula de estimulación cognitiva del Plan de Alzhéimer
Personal de Afapo impartirá las sesiones dos veces por semana | Programa por el Día de la Depresión con una charla sobre esta enfermedad y sus estigmas
REDACCIÓN
Silleda
Silleda acogió ayer dos actividades relacionadas con la salud mental. Por un lado, retomó los talleres de estimulación cognitiva y terapia ocupacional, que había suspendido durante las vacaciones navideñas. Estos talleres se celebran ya desde 2014, todos los martes y jueves en la Casa da Xuventude, de la mano de personal de Afapo y dentro del Programa de Intervención Integral de Atención a Persoas con Alzhéimer
Por otra parte, conmemoró el Día Mundial de la Depresión (que se celebra cada 13 de enero) con una charla en el consistorio sobre esta enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo y que continúa rodeada de estigmas y de incomprensión.
