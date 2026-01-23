La rotura de una tubería deja sin agua a vecinos de la calle B y Avenida Bos Aires
El incidente tuvo lugar en torno a las 14.30 horas por causas desconocidas
REDACCIÓN
Lalín
Una avería en la red de abastecimiento de Lalín provocó ayer, a las 14.30 horas, un corte del suministro de agua que dejó sin servicio durante más de cuatro horas a residentes de un tramo de la calle B y un esquina de la Avenida Bos Aires. El incidente obligó a la intervención urgente de los operarios de la empresa concesionaria Aquadeza, que al cierre de esta edición trabajaban en la reparación de la tubería afectada para restablecer la normalidad. Esta situación generó molestias entre los vecinos y establecimientos de la zona, en una de las arterias del municipio que ya ha experimentado con anterioridad intervenciones previas de mantenimiento en tramos específicos de la red.
