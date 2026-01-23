Renuevan el contrato para el centro de hemodiálisis de Lalín

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) acaba de adjudicar la prestación del servicio de hemodiálisis para los pacientes de la comarca dezana por un importe de 2.538.360 euros. Se trata del recurso extrahospitalario en funcionamiento en un inmueble de la calle Ponte de Lalín, cuya prestación seguirá realizando la empresa Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo (Friat). Fue la adjudicataria de un concurso al que también se presentó Diaverum Servicios Renales, aunque la mesa de contratación consideró su propuesta menos ventajosa.

El acuerdo de la administración autonómica fue publicado por el Sergas y establece un período de 15 días hábiles para la posible interposición de un recurso ante el tribunal de contratación pública. Cabe indicar que el plazo de ejecución de este servicio sanitario es por tres años.

El centro de hemodiálisis Teixedal de Lalín comenzó a funcionar en otoño de 2020. Precisamente en octubre pasado cumplió un lustro de actividad y en este período atendió a unos 35 pacientes al año a los que les realizó cerca de 25.000 tratamientos de hemodiálisis. Antes de contar con este recurso de la Fundación Renal Española, los pacientes de hemodiálisis debían desplazarse una media de 50 kilómetros por trayecto hasta otras unidades, tres veces por semana, lo que suponía un importante desgaste.