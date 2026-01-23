Renuevan el contrato para el centro de hemodiálisis de Lalín
Fundación Renal Española mantiene el servicio por 2,5 millones
El Servizo Galego de Saúde (Sergas) acaba de adjudicar la prestación del servicio de hemodiálisis para los pacientes de la comarca dezana por un importe de 2.538.360 euros. Se trata del recurso extrahospitalario en funcionamiento en un inmueble de la calle Ponte de Lalín, cuya prestación seguirá realizando la empresa Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo (Friat). Fue la adjudicataria de un concurso al que también se presentó Diaverum Servicios Renales, aunque la mesa de contratación consideró su propuesta menos ventajosa.
El acuerdo de la administración autonómica fue publicado por el Sergas y establece un período de 15 días hábiles para la posible interposición de un recurso ante el tribunal de contratación pública. Cabe indicar que el plazo de ejecución de este servicio sanitario es por tres años.
El centro de hemodiálisis Teixedal de Lalín comenzó a funcionar en otoño de 2020. Precisamente en octubre pasado cumplió un lustro de actividad y en este período atendió a unos 35 pacientes al año a los que les realizó cerca de 25.000 tratamientos de hemodiálisis. Antes de contar con este recurso de la Fundación Renal Española, los pacientes de hemodiálisis debían desplazarse una media de 50 kilómetros por trayecto hasta otras unidades, tres veces por semana, lo que suponía un importante desgaste.
- Alerta roja en Galicia por temporal: vientos de 140 km/h y más de 60 l/m2 con lo peor aún por llegar
- El fuerte viento zarandea Galicia: un avión de Iberia frustra el aterrizaje en Vigo y Santiago y regresa a Madrid
- El parque acuático de Meis espera abrir sus puertas en junio, pero las obras se enfrentan al escepticismo
- La estafa de Shein llega a Vigo: cargos en la cuenta de 21 euros
- Nuevo millonario en Vigo gracias a un boleto del Euromillones sellado en un bar de la calle Lorient
- A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
- ¿Vuelve Zara al Centro Comercial Camelias?
- Una borrasca procedente de Irlanda batirá Vigo mañana... y lo que queda de semana