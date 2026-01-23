Quejas por las goteras en el centro de salud de Oca
REDACCIÓN
Usuarios del centro de salud de Oca aprovecharon las redes sociales para trasladar el mal estado en el que se encuentran sus instalaciones. Para ello mostraron imágenes con los cubos y empapadores repartidos por el suelo del centro, que sirven para recoger el agua de las goteras. Además, mostraron zonas de madera en muy mal estado debido a la humedad. Precisamente ayer, un carpintero trabajada en el lugar para retirar algunas de estas madera que corrían el riesgo de caerse.
Cabe recordar que el Concello de A Estrada anunció en noviembre una partida de 77.000 euros para efectuar una reposición integral de la cubierta del centro de salud de Oca. Con este dinero se cubrirá el 50% del montante total de los trabajos, asumiendo la Xunta el otro 50%. Estas obras sin embargo deben esperar todavía unos meses, ya que es necesario tener buen tiempo para cambiar el tejado.
