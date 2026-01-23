El MOME de A Estrada acogió ayer la presentación de De nais a fillas, receitas para non esquecer, un libro que reúne recetas tradicionales transmitidas de generación en generación. El acto, que arrancó a las 19.30 horas, contó con la presencia del secretario xeral de Normalización Lingüística, Valentín García, y de la concejala de Servizos Sociais y alcaldesa en funciones estos días, Amalia Goldar, y la edil de Cultura, Lucía Seoane.

Durante la presentación se explicó el origen de esta publicación colectiva, centrada en preservar la memoria culinaria local y visibilizar el papel de las mujeres en la transmisión de estos saberes, que formal parte intrínsica de la cultura y el modo de vivir del país. Mari Carmen Rodríguez, una de las autoras y figura clave de la hostelería estradense durante más de cuatro décadas al frente del emblemático restaurante Nixon, fue la principal protagonista del evento literario, recordando sus inicios y saberes.