La nieve de Ingrid prefiere las cumbres

Es la tercera borrasca del año y a más de uno Ingrid le dejó este viernes con ganas de ver nieve, en vista de que Meteogalicia preveía un descenso de la cota de solo 600 metros a los 500 a mediodía. Sí, algunos parajes quedaron teñidos de blanco, pero solo los más altos. Amanecieron nevadas cumbres como el Alto de San Martiño, en Dozón, núcleos de Forcarei o la cima de Serra do Faro, mientras el resto de Deza y Tabeirós enfrentaba la mañana con una tormenta e intensas precipitaciones de lluvia o granizo acompañadas de viento que ya habían protagonizado el jueves. Fueron estas lluvias las que provocaron la caída de árboles en la PO-201 en Siador, Silleda (pasadas las 21.30 horas de la noche del jueves) a las 2.00 de la madrugada del viernes en A Casela, A Bandeira, o ya por la mañana, sobre la carretera de Piñeiro a Cira. A estos tres enclaves se desplazaron los Bombeiros de Deza. En Rodeiro, un pino de grandes dimensiones cortaba la circulación en Penerbosa, Negrelos.

Vila de Cruces, a 3 grados

A lo largo de la jornada del viernes, la nieve hizo acto de presencia en el Monte do Carrio y en varios puntos de la PO-206, que comunica Lalín y Vila de Cruces. Este municipio llegó a desplomar sus termómetros a los 3 grados. Río, en Rodeiro, también se cubrió de blanco conforme avanzaba la tarde, como ocurrió en la parroquia silledense de Refoxos, e incluso en el casco urbano de Lalín llegaron a caer copos en varias ocasiones. Precisamente en la PO-534 entre Tixoa y Refoxos, al atardecer la Policía Local de Silleda alertó de la presencia de placas de hielo y de una salida de vía. Instaba a conducir con precaución también en la PO-6503, entre Siador a Currospedriños, y alertó al 112 para movilizar máquinas quitanieves.

La previsión de Meteogalicia es que durante la noche de este viernes la cota bajase a los 400 metros para ya en la jornada del sábado y pasando de alerta naranja a amarilla, vaya subiendo de forma progresiva de los 600 a los 1.300 metros, de forma que las nevadas quedarán restringidas al final de este sábado a las zonas montañosas de Lugo y Ourense.

Restricciones a vehículos pesados

Por seguridad y en vista de la llegada de ventiscas, nevadas y lluvias extremas, el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, indicó que desde la medianoche del viernes la Dirección General de Tráfico prohibía la circulación de camiones de más de 7.500 kilos por siete viales, entre los que figuraban la AP-53 y la AG-53, la N-525 desde Río Negro del Puente (Zamora) hasta Vedra, la N-541 entre Ourense y Cerdedo y la N-640, entre Monterroso y A Estrada. A media mañana esta medida se completó con la prohibición de adelantamiento para los camiones en la AG-53 (entre Dozón y el límite con Ourense, en el punto kilométrico 62); la N-525 a su paso también por Dozón (desde los kilómetros 272 y 282); en la PO-533, que comunica Lalín, Rodeiro y Chantada (desde el punto 4 al 11 y desde el 19 al 20); y en la PO-534, entre Silleda y Forcarei (kilómetros 12 a 28).

Ese descenso en la cota motivó que a Estrada hiciese acopio de sal. El alcalde, Gonzalo Louzao, y el edil de Servizos Municipais, Óscar Durán, visitaron el recinto ferial de Guimarei para supervisar los preparativos. Los trabajadores del servicio de Obras y Emerxencias A Estrada se encargarán de esparcir en los puntos más conflictivos como A Somoza, Arca, Souto, Codeseda, Sabucedo o Liripio, al sur del municipio, así como Olives, en el área este.