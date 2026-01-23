Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luis Miguel Azevedo, autor de la imagen promocional de la Rapa das Bestas 2026

La imagen del cartel de esta edición. | Luis Miguel Azevedo

REDACCIÓN

A Estrada

La Rapa das Bestas, declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial, también tuvo estos días presencia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrd, donde se presentó el cartel de su próxima edición. La imagen elegida en esta ocasión es obra del fotógrafo Luis Miguel Azevedo, y será la encargada de promocionar esta Festa de Interese Turístico Internacional, que se celebrará los días 3, 4, 5 y 6 de julio. Un adelanto visual de una de las citas culturales más emblemáticas de Galicia.

