Lalín proyecta en Fitur su modelo de Navidad «replicable e inmersivo»
Crespo destaca que las Aldeas de Nadal avanzan «cara á internacionalización mediante la cooperación europea» | El regidor detalla una propuesta que ya atrae a 96.000 visitantes
El Concello de Lalín presentó ayer en un abarrotado stand de Galicia en Fitur el proyecto de las Aldeas de Nadal. El acto celebrado en el Ifema madrileño siguió un protocolo en el que el gerente del GDR Terras de Pontevedra Norte, Ramiro Ruibal, introdujo a los alcaldes participantes, entre ellos el regidor de Lalín, José Crespo, que detalló el modelo navideño de Deza, y el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, encargado de cerrar la sesión con una intervención sobre la Ruta da Sidra. Durante su exposición, Crespo destacó que esta iniciativa trasciende lo festivo para consolidarse como «unha auténtica ferramenta estratéxica de desenvolvemento local, que transformou o Nadal en Lalín nun motor económico, social e turístico». El proyecto presentado en la capital de España, nacido en 2019 como una experiencia piloto, ha crecido de forma planificada al amparo del programa Leader hasta alcanzar las ocho aldeas temáticas actuales, convirtiendo el casco urbano de la capital dezana en un destino de referencia alineado con los objetivos europeos de desarrollo comunitario.
El alcalde lalinense subrayó que el éxito radica en su enfoque inmersivo, señalando que «un dos piares do éxito do modelo é o seu enfoque experiencial, especialmente dirixido á infancia. As Aldeas de Nadal propoñen unha vivencia inmersiva na que o visitante non se limita a observar, senón que participa activamente en espazos interactivos que combinan tradición galega —artesanía, música, gastronomía e oralidade— con elementos innovadores, xerando unha experiencia diferenciada que aumenta o tempo de estancia e favorece a repetición das visitas». Esta estrategia garantiza un impacto equilibrado en todo el municipio, ya que, según explicó el mandatario municipal, «desde o punto de vista territorial, a distribución estratéxica das aldeas por todo o casco urbano garante un impacto equilibrado, incentivando o percorrido da vila no seu conxunto e beneficiando ao comercio e á hostalaría de distintas zonas». En este sentido, el tren turístico actúa como un refuerzo clave que mejora la accesibilidad y registra miles de usuarios en periodos breves de tiempo.
Los resultados de la reciente edición 2025-2026 avalan este modelo con cifras contundentes, ya que «na edición 2025-2026 acadáronse arredor de 96.000 visitantes, con incrementos de vendas no comercio local próximos ao 30 % e unha ocupación hostaleira próxima ao 100 % durante as fins de semana». A este balance económico se une una fuerte respuesta social y la creciente implicación de los establecimientos locales en el parque temático lalinense.
Crespo también remarcó la sostenibilidad de la propuesta, indicando que «as Aldeas de Nadal constitúen tamén un modelo sostible e replicable, baseado na reutilización de infraestruturas e materiais, o que permite crecer sen comprometer a sustentabilidade ambiental nin económica». Finalmente, avanzó que el proyecto encara ahora su internacionalización para demostrar que, «na súa fase actual, avanza a través da cooperación europea, reforzando o posicionamento de Lalín como exemplo de que tradición, innovación e comunidade poden xerar un impacto real e duradeiro no territorio». Al acto asistieron, entre otras autoridades, el presidente de la Deputación, Luis López Diéguez, y representantes del gobierno local de Lalín como Paz Pérez, Karen Fernández (Aldeas de Nadal) y Raquel Lorenzo (Medio Ambiente).
«Sempre é bo momento para visitar as Rías Baixas: o inverno porque o marisco está no seu mellor momento, o outono para vivir a vendima en todo o seu esplendor, a primavera, para desfrutar das nosas rutas a todo color; ou o verán porque as mellores praias témolas aquí. Ademais, nesta comarca e na provincia todo se cociña a fogo lento», añadió López durante su participación en el evento navideño lalinense en Fitur.
