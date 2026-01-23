Forcarei despide al párroco Don José Pérez Bártolo

El concello de Forcarei despide hoy a Don José Pérez Bértolo, tras toda una vida de servicio a la Terra de Montes.

Natural de la parroquia de Santa mariña de Presqueiras, durante más de cinco décadas fue el alma espiritual de la parroquias de Santa María Magdalena de Soutelo de Montes, Santiago de Pardesoa y San Nicolás de Ventoxo.

Enormemente apreciado por sus feligreses, más allá de la labor pastoral y de su trabajo como Arcipreste de Montes, Pérez Bértolo dejó una profunda huella en el concello, como la propia alcaldesa, Belén Cachafeiro, transmitía a través de sus redes sociales en unas palabras en honor al párroco.

El funeral se celebra hoy a las 17.00 horas en la iglesia de Santa Mariña de Presqueiras.