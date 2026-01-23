El Estradense se monta su propio gimnasio

El Club Deportivo Estradense lleva tiempo intentando dar a su trabajo una cariz más profesional. Siguiendo esta premisa, tanto la directiva como el cuerpo técnico han puesto en marcha muchas iniciativas que buscan potenciar su labor semanal. En esta línea se enmarca su último proyecto, la creación de un gimnasio en el Novo Municipal en el que los jugadores podrán realizar sus entrenamientos de fuerza al lado del campo de fútbol. Esta iniciativa parte además con el objetivo de ir apliándose en próximas temporadas, colocando nuevos módulos anexos y creando una espacio de hierba sintética en la zona para aprovechar los días de buen tiempo.

«El cuerpo técnico lleva ya mucho tiempo pidiendo algo así. Solo hay que ver a los jugadores cada semana teniendo que hacer el entrenamiento de fuerza en la parte superior de la grada, con el frío que hace. Sin embargo, hacer algo así necesitaba un esfuerzo económico considerable», explicó el presidente de la entidad, Toño Camba, quien nos guía por esta nueva instalación. «Este año tuvimos la idea de pedirle ayuda a la empresa estradense Tecnogal Servicios de Alquiler, TSA, quien nos cedió y nos instaló estos dos módulos, que juntos nos dejan unos 38 metros cuadrados de gimnasio».

Los dos módulos fueron ubicados sobre una base creada en una de las esquinas del Novo Municipal, junto a la caseta en la que se controla el riego. «Luego hubo que comprar el material. Ahí nos enteramos de un gimnasio que iba a renovar su maquinaria. Fuimos a negociar con ellos, porque en el tema económico siempre estamos muy limitados. Al final llegamos a un acuerdo con ellos, tanto de dinero como publicitario, dejándoles unas lonas en el campo durante dos años». De esta manera, consiguieron varias maquinas de peso que instalaron dentro de los módulos. Estos vienen además equipados con aire acondicionado, algo importante en las épocas de más frío y también cuando llegue el calor. Además, desde el club colocaron refuerzos para soportar el peso de estas máquinas e instalaron hierba sintética para hacer el gimnasio más acogedor.

Imagen exterior de los módulos intalados en el Novo Municipal.

«Tanto el cuerpo técnico como los jugadores están muy contentos. Ahora mismo están realizando entrenamientos voluntarios de fuerza antes de los entrenamientos y están viniendo casi todos los jugadores», afirmó Toño Camba.

Mirando hacia el futuro, la intención es aprovechar el futuro cambio del tapete de hierba sintética del Novo Municipal para colocar parte del tapete retirado tras la portería del fondo, a las puertas del gimnasio. De esta manera también podrán trabajar fuera, ya que los 22 jugadores del equipo no caben al mismo tiempo dentro del gimnasio. Para ello haría falta ampliarlo con, al menos, otro módulo más.