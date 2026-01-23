A Estrada presenta en Fitur la ‘Ruta da Sidra’ como motor del turismo local

El Concello da Estrada presentó ayer en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid la Ruta da Sidra, un nuevo producto turístico con el que el municipio aspira a convertir su arraigada tradición sidrera en un motor de desarrollo económico, cultural y de promoción exterior. La presentación tuvo lugar en el espacio expositivo dedicado a Galicia y estuvo encabezada por el alcalde estradense, Gonzalo Louzao Dono, quien destacó el largo recorrido previo de una iniciativa concebida desde el territorio y el sector productor.

«Me gustaría aprovechar hoy este escaparate internacional del turismo que es Fitur para presentar un proyecto que lleva años germinando, creciendo y floreciendo en nuestro municipio: la Ruta da Sidra», afirmó el mandatario al comienzo de su intervención. El regidor explicó que el Concello ha elegido el lema ‘Unha tradición que medra, un futuro que fermenta’ para dar a conocer un itinerario llamado a actuar como hilo conductor entre el cultivo de la manzana, la elaboración de sidra y el creciente interés turístico que despierta este sector.

Durante su exposición, el alcalde quiso dejar claro que la sidra forma parte de la identidad local. «Escanciar en A Estrada no es un hábito de adopción, sino una muestra de tradición», señaló, subrayando la profunda vinculación histórica del municipio con el cultivo de la manzana y la producción sidrera. En este sentido, recordó que hace más de dos décadas comenzó una etapa de revitalización del sector, visible hoy en la expansión de pomaradas por todo el término municipal.

Louzao puso el acento en el papel del asociacionismo entre los productores locales, que «adoptaron la sabia decisión de apostar por que la manzana que crece en A Estrada lo haga dentro de la certificación ecológica». Una estrategia que, según destacó, sitúa al municipio como referente europeo, con más de 120 hectáreas de plantaciones de manzano en producción y alrededor de dos millones de kilos de esta fruta recolectados en las mejores campañas, destinados mayoritariamente a la elaboración de sidra.

Tras recordar que el municipio ostenta el récord europeo en producción de manzana ecológica para sidra, el alcalde explicó que esta materia prima no solo se destina a la exportación, sino que abastece también a los lagares locales creados en los últimos años, muchos de ellos recuperando antiguas tradiciones familiares. Esta evolución del sector permitió, según apuntó, consolidar la Feira da Sidra, «un evento que convirtió A Estrada en la capital gallega de la sidra y en referente en el noroeste peninsular». «Cada año son miles de litros de sidra los que se catan y en cada edición se pulverizan todas las marcas, tanto de lagares presentes como de público asistente», añadió.

Noticias relacionadas

«Entenderán que teniendo una tradición que crece y un futuro que fermenta, necesitamos un hilo que cosa todo este patrimonio: ese es el cometido de la Ruta da Sidra» concluyó Louzao, avanzando que el recorrido estará plenamente definido para la próxima edición de la Feira da Sidra da Estrada e invitando a disfrutar de todas las fases do proceso produtivo: «No hay que escoger, vengan y gócenlos todos».