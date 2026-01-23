A Estrada se prepara para el temporal con provisión de sal y maquinaria

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, y el concejal de Servicios Municipales, Óscar Durán, se desplazaron esta mañana hasta el recinto ferial de Guimarei para supervisar todos los preparativos que se vienen planificando para afrontar la alerta naranja por nieve. Los dos dirigentes municipales estuvieron acompañados por la trabajadores de las brigadas municipales del servicio de Obras. El Ayuntamiento hizo acopio estos días de la maquinaria necesaria y de una importante cantidad sal para esparcir en las carreteras de la red municipal, al objeto de estar debidamente preparados para atender las posibles incidencias derivadas de esta situación meteorológica. Serás los trabajadores de Obras, en coordinación con Emerxencias A Estrada, los que asuman el esparcimiento de sal en los puntos más conflictivos y en los que se resulte necesario este tipo de intervenciones para conferir una mayor seguridad circulatoria. Los dirigentes locales y los trabajadores asumieron que los puntos más problemáticos podrían situarse en las vías de parroquias ubicadas en la zona sur del Ayuntamiento de A Estrada, situadas por encima de los 450 metros de altura, caso de Somoza, Arca, Souto, Codeseda, Sabucedo o Liripio. En la zona este los mayores problemas podrían darse en infraestructuras de comunicación de zonas como Olives.

El alcalde estradense aprovechó hoy la ocasión para hacer un llamamiento a la participación ciudadana, solicitando a los vecinos que se observan placas de hielo en algunos puntos o cualquier otra incidencia se pongan en contacto con el servicio de Emergencias A Estrada para facilitar la información. “Tenemos una red de casi 2.000 kilómetros de vías de titularidad municipal. Aunque nos preparamos para afrontar esta situación poco habitual en nuestro territorio y difícil llegar a todos los lados, por eso pedimos la comprensión y colaboración de los vecinos”, apuntó Louzao Dono.

El Concello adoptó ya ayer otras medidas vinculadas la esta alerta meteorológica. De este modo, en cumplimiento del acuerdo de la Comisión Escolar de Alertas, se anunció el cierre hoy de la Escuela Infantil Municipal. Al mismo tiempo, al quedar suspendida la actividad Xogade y Federada para este viernes las instalaciones deportivas gestionadas por el Concello de A Estrada permanecerán cerradas.

Primeras incidencias

Las primeras horas de la borrasca Ingrid en Deza y Tabeirós-Montes se saldaron con árboles caídos en pistas de Silleda y Rodeiro. Las intensas lluvias y las rachas de viento que se produjeron durante la noche del jueves dejaron paso, ya muy avanzada la madrugada, a una tormenta que se dejó sentir con especial fuerza en Lalín y A Estrada, y que en Rodeiro se tradujo en una granizada. La nieve solo pudo contemplarse en zonas altas de Forcarei, Rodeiro y Dozón.

