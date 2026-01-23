Un deshumidificador arde y ennegrece una casa en Rodeiro

Un incendio provocado por el mal funcionamiento de un deshumidificador causó ayer tarde daños materiales en una vivienda de Rodeiro, donde la densa humareda generada por el aparato eléctrico ennegreció por completo parte del interior del inmueble. El suceso, que tuvo lugar sobre las 16.50 horas, movilizó a efectivos de los Bombeiros de Deza tras detectarse el fuego, que no causó daños estructurales graves ni heridos de consideración entre los residentes.