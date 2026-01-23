Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
⚽ Celta-LilleProhibido camiones en la A-52Velocidad tren GaliciaVigo en FiturSirat en los OscarPrivada Moderna
instagramlinkedin

Un deshumidificador arde y ennegrece una casa en Rodeiro

El incendio provocó una densa humareda negra

REDACCIÓN

Rodeiro

Un incendio provocado por el mal funcionamiento de un deshumidificador causó ayer tarde daños materiales en una vivienda de Rodeiro, donde la densa humareda generada por el aparato eléctrico ennegreció por completo parte del interior del inmueble. El suceso, que tuvo lugar sobre las 16.50 horas, movilizó a efectivos de los Bombeiros de Deza tras detectarse el fuego, que no causó daños estructurales graves ni heridos de consideración entre los residentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents