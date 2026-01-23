Comienzan las visitas a la muestra de Antón Sobral

La exposición central de la Feira do Cocido de Lalín, Antón Sobral: o silencio da mar, comenzó ayer a recibir las primeras visitas. A las 17.30 horas pasaron por el Museo Municipal un grupo de 40 personas participantes en las aulas de historia del arte impartidas por el colectivo Ategal en colaboración con el Concello.

Para el próximo 6 de febrero está programada una visita institucional de un grupo de vecinos de la localidad andorrana de Escaldes-Engordany, son 36 personas El 27 serán 50 vecinos de Culleredo. Medio centenar de personas procedentes de A Coruña se acercarán al edificio municipal para contemplar esta exposición pictórica el 21. Y ya el 28 le tocará el turno a un grupo de 200 personas participantes en un encuentro de la Guardia Civil, que recorrerán el museo en dos turnos de 45 minutos por grupo.