El BNG reclama el decreto de las parcelarias de Agolada
Recuerda que Medio Rural anunció este trámite ya en noviembre
REDACCIÓN
El BNG de Agolada lamenta que la Consellería de Medio Rural siga sin decretar las parcelarias del municipio, pese a que la titular de este departamento autonómico, María José Gómez, «as anunciou como inminentes durante o magosto celebrado polo PP. Dende entón pasou o Nadal, estamos xa na época dos cocidos e ás portas do Entroido, e o decreto segue sen publicarse no DOG», lamenta la portavoz del Bloque local, Susana Tato.
La concejala recalca que «non imos repetir valoracións nin debates. O que constatamos é un feito obxectivo, que o tempo pasa e que o compromiso anunciado non se materializa». Debido a este retraso, esta formación política registró una moción para su debate en el próximo pleno municipal (el ordinario debe celebrarse el último viernes de febrero). En esa moción insta a la corporación a que obligue a la Xunta a cumplir con dicho anuncio.
Tato apunta que las concentraciones parcelarias de Agolada acumulan más de 20 años de espera, «con inversións públicas xa realizadas e procesos paralizados durante anos, polo que a veciñanza precisa claridade, prazos e feitos contrastables, acordes coa importancia dun proceso que afecta a milleiros de parcelas e ao futuro do rural do municipio». Son tres parcelarias que afectan a ocho parroquias: A Baíña-Berredo-Órrea; Agra-O Sexo-Val de Sangorza; y Basadre-Eidián-Ramil.
