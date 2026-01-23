El BNG de Lalín pide un plan municipal sobre la soledad no deseada
Plantea realizar un mapeo en el municipio
REDACCIÓN
El BNG de Lalín considera esencial la puesta en marcha de un programa municipal para luchar contra la soledad no deseada. Concreta que según los últimos datos estadísticos la población mayor de 65 años supera el 32% del total, seis puntos por encima de la media autonómica.
Estima fundamental que los Servicios Sociales municipales, como administración más próxima al ciudadano, gestionen lana elaboración de un mapeo sobre el terreno en todo el término municipal para ponerle cifras y nombres a esta problemática social. «Non chega con dicir que investimos en servizos sociais, hai que planificar e achegar eses servizos á veciñanza, a cada persoa e a cada casa», manifiesta su responsable local, Mari Fernández. La organización nacionalista también fundamental la colaboración institucional con el Colegio de Psicólogos y con las organizaciones de voluntarios para crear una auténtica red de detección y apoyo de estos casos. También ve prioritario escuchar a la gente. «Non chega con tecer unha rede electoralista de parroquias e pedáneos, senón que a fórmula pasa por un traballo en rede, capitaneado polo Concello, dirixido polos Servizos Sociais e usando como instrumento aos colectivos de profesionais e voluntarios», expone Fernández.
Insiste en la necesidad de hacer frente a un problema social certificado por las estadísticas oficiales y pide al gobierno que vaya más allá de llevar al rural «ximnasia e folclore unha vez ao ano». El Barómetro da Soidade non Desexada indica que en Galicia una de cada cinco personas se siente sola y el 15% de los gallegos padece soledad crónica.
